Niklas Castro endte måltørken: – Endelig så sitter den

Etter en lengre periode hvor det har gått litt trått for AaFKs Niklas Castro, så fikk han slått skikkelig tilbake i kampen mot Åsane.

ENDRET KAMPEN: Med en gang etter Niklas Castro kom inn for AaFK mot Åsane så snudde kampen. Foto: Marius Simensen

Castro kom inn etter 59 minutter i oppgjøret mellom AaFK og Åsane, etter det tok AaFK fullstendig over kampen, og Castro scoret begge målene i kampen. Først scoret han på et skudd fra 20 meter som gikk via en Åsane-forsvarer og i mål, deretter en smart avslutning fra sju meter på overtid.

– Endelig så sitter den i nota for min del, det var utrolig deilig. Når jeg ikke får spilt så mye i dag, så er det utrolig deilig å prege kampen slik som jeg gjør, sier matchvinneren til Sunnmørsposten etter kampen.

De to scoringene var Castros første denne sesongen, i den niende serierunden. Han forteller at han ønsker å være mer direkte involvert i AaFKs målproduksjon enn han har gjort så langt denne sesongen.

– Jeg er glad når laget vinner selvfølgelig, men jeg blir aldri helt fornøyd når det ikke sitter helt for min del. Jeg ønsker også mer av meg selv, derfor er det deilig at jeg får det til i dag, forteller han.

Castro måtte stå over kampen mot Ull/Kisa forrige søndag på grunn av sykdom, og har derfor bare fått trent én gang denne uken.

– Formen var ganske dårlig de dagene jeg var syk, men det kommer seg sakte, men sikkert. Jeg fikk bare trent i går (torsdag), så treningsuka har ikke vært så veldig god.

– Var du klar for å spille 90 minutter i dag?

– Det kan stilles spørsmål ved det, men jeg er alltid klar og har alltid lyst til å spille fotball.

