Har jobbet tett med Marcussen: – Her kan Terje gjøre en forskjell

Mandag presenteres Terje Marcussen som ny Start-sjef. De ansatte i Vipers tror Marcussen kan være med å skape en ny entusiasme i klubben.

Christer Paulsen har jobbet tett sammen med Terje Marcussen i flere år. Foto: Jacob Buchard

– Jeg synes det er bra for Start og bra for Terje. Han er flink til å engasjere seg. Terje kan skape entusiasme, og det trenger virkelig Start. Spesielt med tanke på den situasjonen de befinner seg i, som er uheldig sportslig.

Det sier salgs- og markedssjef i Vipers, Christer Paulsen, til Fædrelandsvennen.

Start har kalt inn til pressekonferanse klokka 12. Etter det Fædrelandsvennen kjenner til blir Marcussen ansatt som ny daglig leder i Start En Drøm.

VIDEO: Vi sender direkte fra Sparebanken Sør Arena kl. 11:45:

– Start er en stor merkevare som folk bryr seg om, men engasjementet er dessverre på minussiden. Jeg tror mye handler om det sportslige. Men Terje kan få folk til å tro på det de driver med, sier Paulsen.

Mener Marcussen kan utgjøre en forskjell

Paulsen jobbet som markedssjef i Start i nesten syv år før han forlot jobben i 2012. I 2018 ble han ansatt i sin nåværende stilling av nettopp Marcussen.

Paulsen peker på spesielt en ting hvor Marcussen kan utgjøre en forskjell i Start.

– Det virker som det er mange ulike grupperinger i Start som ikke trekker i samme retning. Her kan Terje gjør en forskjell, mener Paulsen.

Han savner en klar strategi fra Start, noe han tror Marcussen kan bidra til å skape.

– Jeg er en sportsidiot, men det er lenge siden jeg har gledet meg til å gå på kamp. Jeg tror Terje er riktig mann for å skape en entusiasme, men han klarer ikke dette alene. Han er nødt til å ha med seg et godt team. Det er en stor klubb, så han må sørge for at alle drar sammen i riktig retning, sier Paulsen.

Salgs- og markedssjef i Vipers, Christer Paulsen, tror Terje Marcussen er den perfekte personen for å skape en ny entusiasme i Start. Foto: Jacob J. Buchard

Kan bli den nye «Mr. Start»

Flere har savnet en klar og tydelig leder i Start de siste årene. Paulsen tror at Marcussen kan ta på seg rollen som «Mr. Start».

– Ja, det tror jeg. Det er jo det han gjorde i Vipers. Men bare fordi at Terje kommer inn i Start, betyr ikke det at alt kommer til å løse seg og man får inn 10.000 på stadion. Du må ha sportslige resultater å vise til, uavhengig av hvem som er daglig leder, sier Paulsen.

Marcussen skal ha vært i samtaler med Start i flere uker, og har den siste tiden jobbet for å samle sammen et godt team i Start.

På spørsmål om Paulsen ble spurt om å bli med i Marcussens nye team i Start, svarer han:

– Vi har prata sammen, men det er uavhengig av alt dette. Vi har et godt forhold, men jeg går ingen steder. Jeg har troa på det vi holder på med. Vi har en klar og tydelig strategi om å være et Final Four-lag, og jeg synes dette er en viktig og riktig plass for meg å være.

– Gir 200 prosent

Per Geir Løvstad tok over som daglig leder i Vipers etter Marcussen sluttet i mai. Løvstad var også styreleder i klubben og var med å ansette Marcussen i 2013.

Han tror at dette er en utfordring som passer Marcussen godt.

– Jeg tror dette vil være bra for Terje, og jeg ønsker han lykke til. Jeg håper han kan være med å skape entusiasme i Start, som de mangler nå, sier Løvstad.

Daglig leder i Vipers, Per Geir Løvstad, mener Marcussen har en gigantisk jobb foran seg. Både han og Paulsen ønsker Marcussen alt vel i sin nye jobb. Foto: Jacob J. Buchard

Løvstad mener det er vanskelig å sammenligne jobben som Marcussen tar på seg i Start, med den som han tok i Vipers tilbake i 2013.

– Fra utsiden ser det ut som en gigantisk jobb i forhold til den som han hadde i Vipers, så han har tatt på seg en god oppgave. Det er en langt tøffere oppgave å klatre oppover. Men jeg håper han lykkes, vi som bor i regionen har et behov for at Start lykkes, sier Løvstad.

På spørsmål om hva som er Marcussens store styrker, svarer Løvstad:

– Han er en idemaker, en entusiast og går jo 200 prosent inn for alt han gjør. Han gir mye av seg selv.