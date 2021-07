Start har ansatt ny mediesjef: – En ære

Egil Olsen (62) er ansatt som ny mediesjef i Start.

Egil Olsen (i midten) ble presentert som ny mediesjef i Start. Her avbildet sammen med Terje Marcussen. Foto: Steffen Stenersen

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

KRISTIANSAND: – Det er en ære og en prestisjejobb. Jeg er stolt, sier Egil Olsen til Fædrelandsvennen.

Tirsdag ble 62 år gamle Olsen presentert som Start sin nye mediesjef.

Olsen har tidligere jobbet som journalist i Fædrelandsvennen i over 30 år. Der har han både jobbet som sportsjournalist og på papirdesken.

Han har også jobbet i Portal Travel i Kristiansand.

Olsen forteller til Fædrelandsvennen at han kommer til å gå inn i Start med en 50 prosent stilling som mediesjef fra begynnelsen av.

– Men hvis alt går slik vi håper skal jeg over i 100 prosent etter hvert, sier han.

Ble spurt for en måned siden

Olsen sier at han fikk jobbtilbudet for omtrent en måned siden.

– Meg, Terje og Teddy Moen hadde lunsj hjemme hos Terje slik vi pleier. Før jeg hadde smørt den første skiva fortalte Terje til meg at jeg han skulle bli ny direktør i Start, og at jeg skulle være med som mediesjef, sier Olsen.

– Jeg rakk ikke å tenke meg om engang. Hadde det ikke vært Terje som spurte, hadde jeg ikke gjort det. Men sammen med han er jeg sikker på at vi skal få det til, legger han til.

Lidenskapelig forhold til Start

Olsen er lidenskapelig opptatt av fotball, hvor Start og Manchester United er de to favorittklubbene. Olsen sier at hans første Start-kamp var da kristiansanderne tok imot Rosenborg i 1969.

– Så har jeg fulgt dem i tykt og tynt, gjennom opp- og nedturer. Men det spørs om ikke kampen mot Lillestrøm på Åråsen i 2019 var det villeste, det var helt spinnvilt, sier Olsen.

– Hvis du må velge mellom Start og Manchester United da?

– Huff. Det er dårlig gjort. Jeg har jo et ganske intenst forhold til United, og har holdt med dem like lenge som Start. Så vi sier 50/50, svarer Olsen lattermildt.

Marcussens første grep

Helt siden mars har Start stått uten en mediesjef. Den gangen var det tidligere Start-spiller Ole Gerhard Sørensen som ble rammet av nedskjæringene i klubben.

Mandag ble Terje Marcussen presentert som ny klubbdirektør i Start. Marcussens første grep var dermed å ansette en ny mediesjef i klubben.

– Når du skal bygge et team er det viktig å få med folk som man har riktig og god kjemi med, og er interessert i å jobbe for å nå målet vårt om å bli best i Norge. Så Egil var veldig tidlig en kandidat som jeg ønsket å ha med inn i Start, sier Marcussen til Fædrelandsvennen.

Terje Marcussen er fornøyd med ansettelsen av Starts nye mediesjef, Egil Olsen. Foto: Kjartan Bjelland

Klubbdirektøren beskriver hvilke arbeidsoppgaver hans nye mediesjef vil få.

– Han skal styre alt som skal ut til dere i media på sosiale medier. Vi ønsker å bli best, og da må vi også være best der, sier Marcussen.

Mener teamet er satt

Marcussen forteller samtidig at teamet i administrasjonen rundt den nye klubbdirektøren foreløpig er spikret. Men han utelukker ikke at det kan skje endringer på sport framover.

– Organisasjonen her er kjempesugen på å sette en ny kurs og sette oss nye mål. Så foreløpig kommer det ikke noe mer inn på administrasjon. Så får vi se om det skjer noe på sport, sier Marcussen.