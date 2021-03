Bekreftet: Eliteserien utsettes til første helgen i mai

Norges Fotballforbund har bestemt seg for å utsette Eliteserien, Obosligaen, 2. divisjon for menn, Toppserien og 1. divisjon kvinner til mai.

MÅ VENTE: Toppfotballen må vente en stund til på seriestarten. Foto: Marit Hommedal, NTB

Det bekrefter Norges Fotballforbund på egne nettsider. Seriestart for landets tre øverste ligaer for menn og to øverste for kvinner ruller dermed i gang første helgen i mai, der hovedrunden i Eliteserien går søndag 2. mai.

Etter det VG forstår, er planen at det opprinnelige kampoppsettet beholdes.

- Vi har stor forståelse for at i en krevende situasjon med økende smitte i deler av landet at fotballen må være med å redusere reiseaktivitet. Vi utsetter derfor all seriespill til mai. Dialogen med myndighetene er god, men signalene vi har mottatt går tydelig i en retning om at det er for tidlig å åpne opp. For å skape forutsigbarhet tar derfor fotballen dette nå til etterretning og utsetter oppstarten. Under rådende omstendigheter kommer opprinnelig oppstart for tidlig, sier leder av NFFs konkurranseavdeling, Nils Fisketjønn.

Eliteserien skulle starte 5. april og avsluttes 28. november. Utsettelsen fører til problemer med gjennomføringen av sesongen.

- Den kommende uken vil en vurdere nærmere detaljene i seriespillet, herunder hvordan sluttspill, kvalifiseringsspill og NM skal kunne gjennomføres, fastslår Fisketjønn.

– Tar ansvar

For å kunne starte opp serien er spillerne avhengig av tre-fire uker med normal oppkjøring, ifølge NFF.

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja gir «honnør til fotballen for å ta samfunnsansvar».

– Vi har hatt fortløpende god dialog med idretten, og jeg er glad for at Norges fotballforbund har funnet en løsning for å flytte seriestarten i toppfotballen. I situasjonen vi står i så viser det både ansvarlighet, og bidrar til økt forutsigbarhet for klubbene. Vi er mange som gleder oss til seriestart, men det er like fullt viktig at vi får og holder smitten under kontroll, og dagens beslutning viser at idretten fortsetter å ta ansvar, slik de har gjort helt siden pandemien traff Norge i fjor, sier statsråden.

På et møte med klubbene fredag vil det bli diskutert hvordan det blir med treningskamper i Norge fremover.

– Det viktigste nå er å skape forutsigbarhet for klubbene og spillerne våre. Nå håper vi at smittesituasjonen stabiliserer seg og at vi sammen med herrefotballen igjen kan tilby folket fotball av ypperste klasse i starten av mai. Det gleder vi oss enormt til, sier Hege Jørgensen, daglig leder i Toppfotball Kvinner.