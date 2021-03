Venstreback var på veg til AaFK. Nå er han trolig tapt.

Vegard Kongsro, her i duell mot Tromsøs Eric Kitolano, ender trolig opp i Bodø/Glimt. Rune Stoltz Bertinussen, NTB

I går fikk Bodø/Glimt et bud akspetert på Vegard Kongsro. Alt tyder på at han er tapt for AaFK.

