Dette venter Vipers i kvartfinalene: – Ett av verdens beste lag

Søndag gikk Vipers videre i Champions League på bekostning av danske Odense. Nå venter den russiske stormakten Rostov-Don i kvartfinalene.

Nicolai Gaustad Olsen Fædrelandsvennen

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

ODENSE, DANMARK: – Rostov er ett av verdens beste lag, de har hele det russiske landslaget pluss flere internasjonale stjerner. Men får vi til forsvarsspillet vårt, så tror jeg vi kan gi dem kamp og nå et nytt Final4, sier bakspiller Marta Tomac.

Vipers vant 30–26 (65–62 sammenlagt) over Odense søndag i Sydbank Arena. I kvartfinalene møter kristiansanderne Rostov-Don, som har verdensstjerner i flere posisjoner. Mest fryktet er storskytteren Anna Vjakhireva. En annen spiller som kan gi Vipers problemer er kantspiller Julija Manaharova, som har scoret hele 64 mål i Champions League denne sesongen.

Kvartfinalekampene spilles i utgangspunktet 3./4. og 10./11. april. I og med at Vipers er dårligst rangert, begynner de med hjemmekamp, som rosatrøyene håper å få spille i Danmark. Så lenge koronarestriksjonene er som de er i Norge, kan de bare glemme å spille i Aquarama.

Anna Vjakhireva er blant spillerne Vipers må stoppe om de skal nå Final4 igjen. Hun og Rostov-Don venter i kvartfinalene. Foto: RITZAU SCANPIX / X02352

– Rostov er et meget bra håndballag, som har mål om å vinne Champions League. Vi tapte med ett mål da vi møtte dem i gruppespillet i Ungarn for en måned siden. Jeg mener likevel det er muligheter til å slå dem, og dermed gå videre til Final4, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad.

Hjem i karantene

Vipers-spillerne drar hjem til Kristiansand fra Danmark mandag kveld. Da venter åtte nye dager i karantene. De kan ikke begynne å trene sammen igjen før onsdag 24. mars, bare en drøy uke før den første kampen mot Rostov-Don. Dessuten sender Vipers nå seks spillere (Katrine Lunde, Malin Aune, Henny Reistad, Emilie Hegh Arntzen, Nora Mørk og Marta Tomac) til Montenegro for å spille OL-kvalik med det norske landslaget. Disse kan dermed ikke trene med klubben før 29. mars.

Vipers-spillerne kunne juble over avansement i Champions League etter 30–26-seier over Odense søndag. Foto: Tim Kildeborg Jensen / Ritzau Scanpix

– Ja, nå må noen av oss hjem i karantene i morgen, og noen må enda lenger i karantene etter turen til Montenegro. Rostov vil få en bedre oppladning enn oss, men vi må bare prøve å gjøre det beste ut av situasjonen, sier Gjekstad.

Han ser også noe positivt med at de ikke skal spille kamper før møtene med russerne.

– Når vi ikke spiller kamper, så har vi også mindre sjanser til å spille på oss skader, smiler treneren.

– Glad for at vi går videre

Søndag så det lenge ut til at Vipers skulle gå komfortabelt videre til kvartfinalene i Champions League. Tidlig i 2. omgang ledet de 22–15, men så scoret de bare to mål de neste 15 minuttene. Dermed ble det en nervepirrende avslutning på kampen, som Vipers måtte vinne med to mål for å gå videre. Det klarte de altså, til slutt sto det 26–30 på måltavlen i Odense.

– Det var mye bra i denne kampen, bortsett fra perioden fra 15–22 til 23–24. Da var vi ikke gode. Men den manglende kamptreningen tatt i betraktning, er jeg først og fremst glad for at vi går videre. Men håndballfaglig er det fortsatt mye å rette på, oppsummerer Ole Gustav Gjekstad.