Tidenes klareste VM-seier til rørt Johaug: – Vet at dette livet snart tar slutt

OBERSTDORF (VG) Therese Johaug (32) reiser hjem fra Oberstdorf med fire gull på fire forsøk. Tremil-triumfen ble historiens største parademarsj på distansen i mesterskap.

fullskjerm neste ENSOM MAJESTET: VM-dronningen Therese Johaug på solotur i Oberstdorf. 1 av 6 Foto: Bjørn Steinar Delebekk

– Jeg har aldri vært i så god form. Jeg har vanskelig å finne ord rett og slett, sier Johaug til NRK.

Johaug parkerte feltet etter bare 3,8 kilometer og avstanden ble til slutt vanvittige 2:34,2 minutter ned til Heidi Weng og Frida Karlsson.

– Jeg kjenner at jeg er rørt. Jeg vet at man blir eldre og eldre med årene, og at dette livet tar snart slutt. Det bare å nyte mens jeg kan, sier Johaug.

På vei mot mål sang Johaug på DDEs «Det går likar no».

Fra før hadde Marit Bjørgen rekorden for klareste seier på tremil i mesterskap. Bjørgen slo Krista Pärmäkoski med 1:49,5 minutter under OL i 2018 i klassisk stil.

Fakta Klareste seirer på tremil Største mesterskapsdifferanser i OL og VM på 30 km: VM 2021: Therese Johaug - 2 minuter og 34,2 sekunder foran Heidi Weng OL 2018: Marit Bjørgen - 1 minutt og 49,5 sekunder foran Krista Pärmäkoski VM 1999: Larisa Lazutina - 1 minutt og 34 sekunder foran Olga Danilova Johaugs rekorder: Verdenscupen Holmenkollen 2016: 3.46,5 foran Ingvild Flugstad Østberg VM 2015: Therese Johaug - 52,3 sekunder foran Marit Bjørgen Les mer

– Johaug er suveren. Det er imponerende, sier Charlotte Kalla, som måtte bryte, til VG om Johaug.

I VM-sammenheng hadde Larisa Lazutina den mest suverene seieren fra 1999 da hun slo Olga Danilova med 1:34 minutt.

Bak Johaug ble det drama:

– Jeg tror nesten aldri jeg har sett Johaug så god. Hun har truffet optimalt med formen og går teknisk meget bra, sier Niklas Dyrhaug på VGTV.

Johaugs mest suverene tremil-gull fra VM var fra tidligere i Falun i 2015 da hun slo Bjørgen med 52,3 sekunder. I verdencupen banket 32-åringen venninnen Ingvild Flugstad Østberg med 3:46,5 minutt under Holmenkollen-tremila i 2016.

Johaug er nå oppe i 14 VM-gull. Hun tangerer dermed Jelena Välbe. Kun Marit Bjørgen er foran med 18. Johaug har nå ti individuelle VM-gull på distanse, og tangerer Välbes rekord.

