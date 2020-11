Jiménez båret av banen på båre etter stygg hodeskade – operert etter kraniebrudd

(Arsenal - Wolverhampton 1–2) Raul Jiménez (29) ble fraktet av banen etter en stygg smell med Arsenals David Luiz. Dagen derpå skriver klubben at han har operert for kraniebrudd.

OKSYGEN: Raul Jiménez fikk oksygen og blødde kraftig fra hodet etter en smell med David Luiz søndag kveld. Foto: Catherine Ivill / PA Wire

Publisert: Publisert: I går 20:43

– Raul har det bra etter en operasjon som han undergikk i går kveld på London hospital, skriver klubben på sine hjemmesider.

Der opplyser klubben at meksikaneren pådro seg et kraniebrudd etter den stygge smellen.

Bildene var så stygge at TV 2 ikke viste reprise av situasjonen i pausen da situasjonen fremdeles var uavklart.

David Luiz spilte videre

– Raúl går gjennom en skan nå. Han er ved bevissthet, sa imidlertid Wolverhampton-manager Nuno Espírito Santo etter kampen.

Han fortalte også at 29-åringen var våken og kunne prate.

Situasjonen skjedde etter en corner hvor begge gikk i en hodeduell hvor hodene kolliderte sammen.

Begge gikk så ned for telling. David Luiz ble filmet fra nært hold med blod fra hodet, men brasilianeren ble etter hvert surret sammen med bandasje og spiller nå videre.

For Jiménez sin del så det verre ut. Spissen ble etter ni minutter båret av banen på båre. Skaden ser tilsynelatende ut til å være alvorlig for den meksikanske spissen.

– Raul Jiménez blir båret fra banen etter at han og David Luiz kolliderte med hodene inne i Wolves-boksen. Vi vil gi deg mer informasjon om Raul så snart vi har den, skrev Wolverhampton like etter skaden på sin Twitter.

Fraktet ut med nakkekrage

Klokken 22.24 skrev klubben at Jiménez skannes ved et sykehus i London, og at de vil fortsette med å oppdaterer så fort de får mer informasjon.

Bilder av spissen viser at han tilsynelatende fikk oksygentilførsel, ble fraktet ut med nakkekrage og blødde kraftig fra hodet.

SPILLER VIDERE: David Luiz ble bandasjert etter smellen, og spilte videre. Foto: CATHERINE IVILL / POOL

Den meksikanske 29-åringen kom til Wolverhampton på lån fra Benfica sommeren 2018. Lånet ble så gjort til en permanent overgang sommeren 2019. Jiménez har spilt 110 kamper for «ulvene» og har på de kampene scoret 48 mål og levert 18 målgivende pasninger. Denne sesongen har spissen scoret fire mål på ti kamper.

Han står også med 82 landskamper og 23 mål for Mexico.

Pedro Neto satte inn 1–0 til Wolverhampton før Gabriel utlignet tre minutter senere. Daniel Podence sin scoring etter 42 minutter sørget for at Wolverhampton stakk av med alle poengene på Emirates. Dermed klatrer Wolverhampton opp til sjetteplass mens Arsenal faller ned til en svak 14. plass etter at ti runder er spilt.