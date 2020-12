Solskjær støtter Cavani - venter mye av ham mot PSG

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær forsvarer Edinson Cavani (33), som risikerer straff for å ha brukt et uttrykk som i manges øyne er rasistisk.

STØTTER ELEVEN: Ole Gunnar Solskjær støtter Edinson Cavani. Foto: Peter Powell / EPA

Uruguayaneren kommenterte en melding fra en supporter med «Gracias, negrito». Ordet «negrito» kan oppfattes som et nedsettende uttrykk om personer med mørk hudfarge, og Englands fotballforbund (FA) har avkrevd ham en forklaring.

– Han mente overhodet ikke noe negativt med det, men vi har forklart ham hvordan det oppfattes, og FA har bedt ham om å forklare. Selvsagt vil han samarbeide med dem, og vi kommer til å støtte ham, sa Solskjær tirsdag.

– Jeg mener at dette er en av de uheldige situasjonene hvor han akkurat har kommet til dette landet og bruker et uttrykk som i Uruguay har helt andre overtoner enn det har her.

AVGJORDE I HELGEN: Edinson Cavani ble den store helten i helgens kamp mot Southampton med to mål. Foto: Mike Hewitt / Getty Pool

Solskjær sier at Cavani tross oppstyret er kampklar til onsdagens mesterligaoppgjør mot gamleklubben Paris Saint-Germain.

– Det er en spesiell kamp for ham, mot klubben der han har vært toppscorer. Slik jeg kjenner ham vil det gi ham energi, og han kommer til å være rede. Gode spillere greier å legge problemer til side når de skal prestere på banen, sa Solskjær.

Cavani bedyrer at hans ordbruk ikke var vondt ment.

– Meldingen var ment som en kjærlig hilsen til en venn, og jeg takket ham for gratulasjonen etter kampen. Det siste jeg ønsket var å krenke noen, sa Cavani, som med to mål og en assist var hovedmann da Manchester United vendte 0-2 til seier 3-2 borte mot Southampton søndag.

Han har slettet Instagram-kommentaren og har bedt om unnskyldning.

Cavani risikerer likevel flere kampers utelukkelse. Hans landsmann Luis Suárez ble i 2011 utestengt i åtte kamper etter å ha brukt ordet «negrito», men da i en hissig krangel med Patrice Evra.

Solskjær stilte seg ikke avvisende da han ble spurt om fotballspillere bør settes på skolebenken for å lære om akseptabel ordbruk.

– Kanskje alle spillerne som kommer hit fra ulike kulturer bør få undervisning. Jeg er sikker på at Edinson allerede har lært, på den tøffe måten, sa han.