Varsellampene blinker i håndballregionen: Mistet 4000 spillere i fjor

Træffs 12-årslag har beholdt samtlige spillere gjennom pandemien. I Region Nord har mer enn 4000 håndballspillere sluttet i løpet av det siste året. HUGO TINGVOLL

Tallene viser at håndballregionen mistet over 4000 spillere fra høsten 2019 til høsten 2020. Det er for tidlig å si noe om kommende sesong.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden