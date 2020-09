Avgjørelse om nedrykk fra 2. divisjon menn og 1. divisjon kvinner tas mandag

Norges Fotballforbund varsler en snarlig avgjørelse rundt problematikken med nedrykk fra de to laveste divisjonene i toppfotballen.

Fram Larvik ligger langt nede på tabellen i 2. divisjon. Snart bestemmes det hva som gjøres i divisjonen. Foto: Trond Teigen / NTB

I forrige uke ble det kjent at breddefotballsesongen – det vil si fra 3. divisjon og nedover for menn og 2. divisjon og nedover for kvinner – avlyses. Det skaper utfordringer rundt eventuelt nedrykk i divisjonene over.

Norges Fotballforbund opplyser onsdag at en avgjørelse angående dette vil bli tatt førstkommende mandag.

