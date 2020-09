Den svenske fotballegenden Agne Simonsson er død

En av Sveriges aller største fotballspillere gjennom tidene, Agne Simonsson, er død. Han ble 84 år gammel.

Agne Simonsson er død. Foto: KARIN MALMHAV / TT NYHETSBYRÅN / TT NYHETSBYR≈N

Det er Göteborgs-Posten som onsdag melder om den legendariske fotballprofilens bortgang.

– Han ble litt skrøpeligere de siste ukene, og deretter fikk han lungebetennelse. Og i går tok det dessverre slutt, sier broren Roy Simonsson til avisen.

– Jeg var oppe hos ham et par dager før det skjedde, og da visste jeg hva som kom til å skje. Så da tok jeg farvel med ham, legger han til.

Agne Simonsson spilte i perioden 1957 til 1967 i alt 51 landskamper. Til sammen ble det 27 mål. Han ble i sin storhetstid tildelt både Svenska Dagbladets bragdmedalje og den høythengende «Guldbollen» – svensk fotballs fremste hedersbevisning.

Agne Simonsson er en legende i svensk fotball. Foto: ASSOCIATED PRESS

I 1958 var han del av det svenske laget som tok sølv under VM-sluttspillet på hjemmebane. I finalen ble Brasil, med Pelé i spissen, for sterke. Simonsson scoret imidlertid et av Sveriges mål i finalekampen på Råsunda.

Den legendariske spissen er den eneste fotballspilleren fra Sverige som har spilt for Real Madrid. Der var han i 1960/61-sesongen. Deretter fulgte et opphold i Real Sociedad, før turen gikk hjem til Sverige igjen.

Etter spillerkarrieren ledet Simonsson som trener sitt kjære Örgryte til seriegull i 1985. Tittelen er til dags dato Göteborg-klubbens siste i den svenske toppserien.

Den siste trenerjobben på toppnivå hadde Simonsson i greske Iraklis fra 1988 til 1990.

