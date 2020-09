Nykommeren sikret Liverpool-seier

Diogo Jota hadde vært på banen i ni minutter da han punkterte toppkampen mot Arsenal.

Diogo Jota scoret sitt første mål for Liverpool da de vant 3–1 over Arsenal. Foto: Jason Cairnduff / Reuters

Liverpool - Arsenal 3–1

En kjempetabbe av Andy Robertson i første omgang kunne ha kostet Liverpool dyrt i toppkampen mot Arsenal, men igjen viste de regjerende seriemesterne hvilke kvaliteter de besitter da de snudde kampen etter scoringer av Sadio Mané og nevnte Robertson.

På tampen dukket nykommeren Diogo Jota opp og fastsatte sluttresultatet til 3–1 i sin første Premier League-kamp for Liverpool.

– Det er en fantstisk følelse. Jeg skulle bare ønske at stadion var fullsatt. Det hadde vært enda mer spesielt. Jeg er bare glad for at jeg kunne avgjøre kampen. Det viktigste var å ta tre poeng, sier den portugisiske angriperen i et intervju vist på TV 2 etter kampen.

Liverpool best i gang

Det var hjemmelaget som kom best i gang, uten å skape de store sjansene. Det første skremmeskuddet kom etter 13 minutter, da Virgil van Dijk fikk hodet på et innlegg fra Alexander-Arnold, men stopperen fikk ikke nok kraft bak headingen og David Luiz klarerte.

To minutter senere måtte Arsenal-keeper Bernd Leno i aksjon da Mané hadde løpt seg fri og møtte innlegget fra Alexander-Arnold, men avslutningen gikk rett på den tyske keeperen.

Kanskje var Liverpools senegalesiske angriper heldig som fortsatt var på banen på det tidspunktet. Før to minutter var spilt fikk han nemlig gult kort etter at han traff Kieran Tierney i ansiktet med albuen. Dommer Craig Pawson kunne ha trukket opp et annet kort.

Halvveis ut i omgangen var Alexander-Arnold igjen sentral. Da hjørnesparket ble klarert ut av sekstenmeteren, sto vertenes høyreback klar. Avslutningen gikk via knærne til bortelagets høyreback Héctor Bellerín og i tverrliggeren bak en utspilt Leno.

Kjempetabbe

Arsenals angrepstrio bestående av Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette og Willian slet med å finne hverandre i den første omgangen. Ifølge Squawka slo de tre ingen pasninger seg imellom i løpet av det første kvarteret i mandagens toppkamp.

Da Arsenal endelig skulle lykkes offensivt, var det med hjelp fra hjemmelagets ellers så solide venstreback Robertson.

25 minutter var spilt da gjestene fra Nord-London kom på sin første visitt fremover. Ashley Maitland-Niles slo inn fra venstre. Robertson skulle klarere uten store problemer, men sleivet ballen til Lacazette.

Sistnevnte traff heller ikke særlig godt på ballen, men i panikken som hadde oppstått hadde Alisson havnet på baken, og ballen gikk over Liverpools brasilianske sisteskanse og i mål.

Scoringen er Lacazettes andre på bortebane i Premier League denne sesongen. Det er like mange som franskmannen maktet på 15 seriekamper på fremmed gress forrige sesong.

Alisson strekker seg forgjeves etter skuddet fra Alexandre Lacazette. Foto: Laurence Griffiths / Reuters

Slo raskt tilbake

Liverpool, som ikke har tapt en Premier League-kamp hjemme på Anfield på tre og et halvt år, slo imidlertid raskt tilbake.

Først fikk Mané en enkel jobb med å spasere inn utligningen da Leno måtte gi retur på et skudd fra Mohamed Salah.

Deretter gjorde Robertson opp for sin horrible feil tidligere i omgangen da han dempet innlegget fra Alexander-Arnold før han på lekkert vis vippet ballen over Arsenals tyske målvakt og i mål.

En fortvilet Bernd Leno (liggende) må konstatere at Sadio Mané scorer. Foto: Jason Cairnduff / Reuters

Hjemmelagets opphenting høstet lovord hos Brede Hangeland.

– Det er et ekstremt imponerende fotballag. Det er så enormt med energi i det laget. Det må være et mareritt å møte dem, sa Hangeland i TV 2s Premier League-studio i pausen.

Lacazette burde scoret

Også etter pause tok det, som før hvilen, litt tid før sjansene kom.

En drøy time var unnagjort da Van Dijk klemte til fra distanse. Ballen spratt i gresset like foran Leno, som gjorde en god jobb da han slo den unna.

De neste minuttene gjorde ketchupeffekten seg gjeldende på Anfield. Først burde Lacazette satt inn sitt andre for kvelden da innbytter Dani Ceballos sendte ham alene gjennom med Alisson. Lacazette forsøkte å runde sisteskansen, men endte med å skyte midt på ham.

Deretter var Mané nær ved å bli tomålsscorer da han fikk avsluttet etter å ha snudd på en femøring, men ballen trillet utenfor stolpen.

Nykommeren scoret

Da det gjensto elleve minutter av ordinær tid, kom Diogo Jota inn til sin første Premier League-kamp for sin nye arbeidsgiver.

Portugiseren ankom nylig de regjerende seriemesterne fra Wolverhampton. Han var nær ved å få sin første scoring allerede etter fire minutter, men skjøt da i nettveggen.

Tre minutter senere løp Salah i veien for nykommeren.

På det tredje forsøket skulle 23-åringen imidlertid lykkes. Da et innlegg fra Alexander-Arnold ble headet ut i returrommet, klemte Jota til. Skuddet gikk via stolpen og i mål.

Liverpool står dermed med full pott etter tre kamper.