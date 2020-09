Her er Mjelde på Ågotnes: Tek over som Øygarden-trenar

Mons Ivar Mjelde på Ågotnes sammen med styremedlem Sjur Århus. Foto: Øystein Vik

Etter ein langvarig prosess er det endeleg klart at Bryant Lazaro har fått sparken som trenar for Øygarden FK. Mons Ivar Mjelde tek over.