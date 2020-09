Amalie Iuel fikk NM-nekt. Da startet hardkjøret fra kritikerne på nett.

Hekkeløperen Amalie Iuel fikk ikke løpe forsøket i NM lørdag av smittevernhensyn. Det førte til netthets som klubblederen hennes reagerer på.

Amalie Iuel fikk ikke løpe NM i Bergen lørdag. Foto: Vidar Ruud / NTB

NTB-Snorre Schjønberg

Iuel er en av de store stjernene som er påmeldt NM, men ble nektet start da hun ankom Fana stadion lørdag ettermiddag.

Hun har vært på reise etter å ha deltatt i Diamond League-stevnet i Roma og må avvente negativ prøve før hun får løpe finalen søndag.

– Hun møtte opp, men fikk ikke lov å løpe grunnet smittevern. Hun stiller direkte til finalen, sier John Ertzgaard, sportsleder i Tjalve, til NTB.

Ut mot nett-troll

En lang rekke løpere har vært nødt til å teste seg før start i Bergen. Superstjernen Karsten Warholm sitter for eksempel i isolasjon på en hytte utenfor Bergen i påvente av sitt prøvesvar.

Ertzgaard mener det er helt greit at smittevernreglene følges, men reagerer på at Iuel blir offer for det han kaller nett-troll som mener hun får forskjellsbehandling ved å gå direkte til finale. Dette er en ordning arrangøren har for alle utøverne som kom til Bergen fra Roma.

– Det har vært mye støy, vi har ikke bedt om å få slippe å løpe. Vi møter opp, så får arrangøren bestemme, og de sa nei, du får ikke løpe. Hun har ikke bedt om noen fordel her, og det er heller ikke en fordel at hun har fått mer hvile, sier Ertzgaard.

Trolig i isolasjon med Warholm

Han håper det heller ikke vil være en ulempe for Iuel. Men noen ideell oppladning er det ikke.

– Hun er en voksen utøver og jeg håper og tror hun kommer greit gjennom dette, sier Tjalve-sportssjefen.

Iuel har nå gått i isolasjon på hemmelig sted. Trolig er det på samme hytte som Warholm bor på. De to trenes begge av Leif Olav Alnes.