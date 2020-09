Tromsø-gutta imponerer i England - sjekk reaksjonene fra sosiale medier

George Lewis (20), Bryan Fiabema (17) og Isak Hansen-Aarøen (16) med hver sin opptur på balløya.

IMPONERER: Bryan Fiabema (Chelsea), George Lewis (Arsenal) og Isak Hansen-Aarøen (Manchester United). Foto: iTromsø

Mange ble overrasket da George Lewis ble klar for Arsenal for en måned siden, men 20-åringen har virkelig levert varene så langt. Fredag startet han Arsenals U23-lag borte mot Brighton, og noterte seg for en lekker assist til 1–1. Kampen endte til slutt 2–2.

Her kan du se den lekre målgivende pasningen til Lewis:

Slik reagerer Twitter-folket på gårsdagens kamp av Lewis:

Bryan-scoring og Isak-debut

Vi fortsetter videre med Bryan Fiabema, som scoret 1–0-målet for Chelseas U18-lag lørdag. 17-åringen fra Tromsø spilte 72 minutter Chelsea vant til slutt 4–1.

Isak Hansen-Aarøen tok overgang til Manchester United etter at han fylte 16 år i midten av august. Lørdag debuterte han for United U18, som slo Blackburn 2–1.