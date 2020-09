Bayern scoret åtte ganger i sesongåpningen

Bayern München sørget for at bundesligasesongen ble innledet med et gedigent smell fredag. Schalke ble regelrett ydmyket med 8-0.

Bayerns Robert Lewandowski jubler for scoring fredag. Foto: Matthias Schrader / AP / NTB scanpix

Den tyske storklubbens offensive stjernegalleri fyrte på samtlige sylindere på eget gress og gjorde i lange perioder gjestene til statister.

Serge Gnabry ledet an for de regjerende seriemesterne med tre scoringer. Thomas Müller, Robert Lewandowski, Leon Goretzka, Jamal Musiala og Leroy Sané fant veien til nettmaskene én gang hver.

Sané, som ble hentet til Bayern fra Manchester City i sommer, sto i tillegg bak to målgivende pasninger i sin første seriekamp for den tyske fotballgiganten.

17 år gamle Jamal Musiala fikk sjansen som innbytter de siste 18 minuttene og brukte bare ni minutter på å sette inn 8-0-målet.

Passerte milepæl

Thomas Müller passerte 200 scoringer for Bayern fredag. Kun to andre spillere har nådd den milepælen etter at Bayern rykket opp på øverste nivå i 1965, ifølge Opta.

Robert Lewandowski står på sin side med 163 seriemål for storklubben etter fredagens fulltreffer.

Bayern må finne seg i å være favoritter til å forsvare forrige sesongs seriemesterskap. Det stempelet ble ikke mindre av fredagens overbevisende forestilling.

Bayern-ledelsen hadde håpet å få slippe inn publikum mot Schalke. Slik ble det imidlertid ikke som følge av oppblomstringen av koronatilfeller i München den siste tiden.

Coman ikke med

Storklubben måtte for øvrig klare seg uten mesterligahelten Kingsley Coman mot Schalke. Han har den siste tiden vært i karantene etter at han har hatt nærkontakt med en koronasmittet.

Klubbledelsen opplyste tidligere denne uken at Coman har testet negativt for viruset. Franskmannen ble matchvinner da Bayern slo Paris Saint-Germain 1-0 i mesterligafinalen i august.

Erling Braut Haaland og Borussia Dortmund innleder sin sesong hjemme mot Borussia Mönchengladbach lørdag. Rune Almenning Jarstein og Hertha Berlin skal ut mot Werder Bremen på bortebane.