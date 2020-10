Han kalles «den gale vitenskapsmannen». Hans nyeste påfunn kan han ha endret hvordan golf spilles.

Bryson DeChambeau kalles «den gale vitenskapsmannen». Men kanskje er han ikke så gal likevel. Foto: John Minchillo / AP

Bryson DeChambeau (27) har en vitenskapelig tilnærming til hvordan golf skal spilles. Suksessen hans får golfverdenen til å juble, irritere seg og gruble.

Kort om saken

Forbløffet stjerne

Før det prestisjefylte U.S Open på en av verdens vanskeligste baner, Winged Foot, ble det hevdet at vinneren ville være den som traff fairwayen (det kortklipte gresset) mest.

DeChambeau gjorde det stikk motsatte. I løpet av turneringen traff han i gjennomsnitt kun fire av ti fairwayer. Hele 25 andre spillere mestret den delen av spillet bedre enn ham. Likevel sto 27-åringen igjen som vinneren.

I intervjusonen etter mesterskapet ble den ene golfstjernen etter den andre spurt om DeChambeaus statistikk. Hadde de sett for seg at U.S Open kunne vinnes på en slik måte?

– Ingen sjanse. Ingen sjanse. Jeg vet faktisk ikke hva jeg skal si, for det er helt motsatt av hva du tror en U.S Open-mester skal gjøre. Altså, han har funnet en måte gjøre det på. Om det er bra eller dårlig for idretten ... jeg vet ikke, sa en forbløffet Rory McIlroy.

Nå snakkes det om at måten DeChambeau vant U.S Open på vil forandre hvordan golf vil se ut fremtiden. Det har gjort ham til en kontroversiell figur i golfverdenen.