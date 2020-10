Minde stanget Rosenborg til NM-kvartfinale

Avgjorde 20 minutter før slutt.

Rosenborg er klare for NM-kvartfinale. Foto: Foto: VEGARD EGGEN, Adresseavisen

Rosenborg - Kolbotn 1–0

Rosenborg slo Kolbotn 1-0 og er videre til kvartfinalen i årets amputerte fotball-NM for kvinner.

Tidligere Tyskland-proff Kristine Minde ble matchvinner med 20 minutter igjen av kampen. Elin Sørum slo corneren som Minde raget høyest på fra kloss hold. Det var fullt fortjent at RBK vant. Etter en jevnspilt 1. omgang tok de over helt etter pause.

Kristine Minde avgjorde kampen. Foto: Christine Schefte

Rosenborg er plassert som nummer to i Toppserien etter åtte seirer og seks uavgjort. I sin første cupkamp under navnet Rosenborg avanserte de til 2. runde.

Koronapandemien gjorde at Norges Fotballforbund først 10. september tok beslutningen om at NM for kvinner kunne gjennomføres i en redusert utgave.

Cupen for menn er avlyst.

7. oktober 2020