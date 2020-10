I kveld møter nordmannen Messi i Champions League: – En artist

Tokmac Nguen var så god at Strømsgodset ikke turte å sende ham til en talentturnering uten å sikre seg underskriften først. I kveld møter han noen av verdens beste spillere.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Tokmac Nguen og Ferencváros har banket både Celtic og Dinamo Zagreb (bildet) på sin vei mot Champions League. Foto: BERNADETT SZABO/NTB scanpix

Tokmac Nguen har på mange måter gått under radaren. Etter et svært imponerende 2018, ble han solgt fra Strømsgodset til Ferencváros og Ungarn. En liga som ikke blir viet særlig oppmerksomhet i Norge.

Men i kveld debuterer han på en av fotballens største arenaer når han løper ut på Camp Nou. På motsatt banehalvdel venter Barcelona og Lionel Messi i første gruppekamp i Champions League. Nguens suksess har ikke skjedd over natta, og det har vært en lang reise fra eliteseriedebuten til Champions League.

Få kamper

Tokmac Nguen spilte sin første kamp i Eliteserien så tidlig som i 2011, men de neste fem sesongene spilte han bare 13 kamper på høyeste nivå for Strømsgodset og Mjøndalen. I 2017 markerte han seg med seks scoringer for Drammen-klubben, og slo for alvor gjennom i 2018. Sju mål og åtte målgivende den sesongen vekket interessen hos Ferencváros.

Nguen har spilt kamper for aldersbestemte landslag i Norge, men ikke på A-landslaget. Han har sudansk far og ble tatt ut på landslaget til Sør-Sudan i fjor. Han takket da nei.

Magne Jordan Nilsen kjenner 27-åringen godt som journalist i Drammens Tidende og nå som mediene- og kommunikasjonssjef i Strømsgodet. Han husker da Nguen, som da var juniorspiller, skulle delta i en talentturnering på Hamar.

– Godset turte ikke å sende ham dit uten å signere proffkontrakt med ham først, i frykt for at andre klubber skulle plukke ham opp. Han var veldig god, sier Nilsen.

Men veien til toppen tok tid.

– Det tok mange år før han fikk sin sjanse. Tokmac hadde enormt potensial allerede da, men klarte ikke å få det ut av ulike årsaker.

Via opphold i Bærum og Mjøndalen utviklet han seg og var virkelig god i sine siste sesonger i Godset.

– Trengte miljøskifte

– Han trengte år på å modnes både som fotballspiller og person. Noen trenger lengre tid enn andre. Han er en svært klok og oppvakt mann, men trengte de årene på å vokse opp og reflektere over hva som skal til for å bli god., som å sove nok, spise riktig og følge regler. Småting, egentlig. Han trengte et trenerskifte og miljøskifte for å forstå det. Han var på mange måter en parentes før han slo ut i full blomst i 2016, sier Nilsen.

Tokmac Nguen spilte cupfinale for Strømsgodset i 2018. Det ble seier til Rosenborg og Anders Trondsen. Foto: Terje Pedersen / NTB

I 2017 markerte han seg med seks scoringer for Drammen-klubben, og slo for alvor gjennom i 2018. Sju mål og åtte målgivende den sesongen vekket interessen hos Ferencváros.

– Han var klar for å reise ut, og har bevist det. En strålende fotballspiller og en veldig fin gutt som har hatt en fantastisk utvikling.

Tokmac Nguen var en angrepsspiller med gode tekniske og fysiske forutsetninger.

– Vi er veldig flinke til å avskrive spillere veldig fort. Folk er forskjellige. Han kunne være drit god i ti minutter og helt borte i 80. Han skinte på noen treninger, men var veldig ustabil i prestasjonene. Da er det vanskelig å få tillit, mener Magne Jordan Nilsen.

– Noe av det råeste

Han får støtte av Tor Ole Skullerud. Han trente Strømsgodset i 2017 og 2018.

– Da jeg traff Tokmac første gang, var han litt inn og ut av laget. Han var en del skadet, og kanskje det er grunnen til at han ikke fikk ut sitt høyeste potensial. Jeg mener Tokmac er noe av det råeste jeg har hatt av enkeltspillere på offensiv spisskompetanse. Når han var i humør og det stemte, var han fantastisk i å «gå av» folk en og en. Repertoaret og rykket er noe av det råeste jeg har sett.

Budapest-klubben Ferencváros har ikke for vane å markere seg i Champions League. Dette er bare andre gang den kvalifiserer seg til et gruppespill, og forrige gang var i 95/96-sesongen. Den Kenya-fødte nordmannens tre mål i de innledende rundene har bidratt sterkt til at Ferencváros nå er klare for sitt første gruppespill på 25 år. Han scoret blant annet kampens to eneste mål mot Djurgården i første runde.

– Han manglet litt som målscorer, men har vært god i Ungarn og direkte avgjørende i kvaliken. Han er ikke noen goalgetter, mer en tilrettelegger og artist én mot én, mener Tor Ole Skullerud.

Klokken 21 i kveld blåser dommeren i fløyta i Barcelona. Nordmannens debutkamp i Champions League skjer på den største scenen.

– Det var noe jeg håpet på. Barcelona er jo favorittklubben, og så håpet jeg at vi kunne møte to stjernelag og et lag vi kan klare noe mot. De to andre kampene blir nok bare løping defensivt, sier Nguen til VG.

Juventus med Cristiano Ronaldo og Dynamo Kiev er de andre lagene i Ferencváros´ gruppe.

Tokmac Nguen feirer (nummer to fra venstre) feirer scoring i kampen mot Mezokovesd på Groupama Arena i juni. Foto: BERNADETT SZABO / NTB scanpix

– Har forutsetninger

– Hva kan han prestere i Champions League?

– Det blir veldig spennende å se om han tar det nivået. På sitt råeste har han alle forutsetninger for å vise seg fram på den scenen. Han har noen omstillinger, rykk og kjapphet som jeg vil bli overrasket om ikke legges merke til. Jeg tror vi kommer til å få se glimt at det. Han har såpass god selvtillit, og det virker som han er på et bra sted.

Mediesjefen i Strømsgodset har fortsatt kontakt med klubbens tidligere spiller og forteller at Nguen har funnet seg godt til rette i Budapest.

– Han trives godt der. Klubben har en svær fanskare, det er en enorm interesse. Han føler han er på rett sted, nyter livet og fikset miljøskiftet veldig godt. Han trives god utenfor banen også.

Innsatsen har blitt lagt merke til også utenfor Budapest.

Under radaren

– Hvis han gjør det bra nå, er det et perfekt utstillingsvindu for ham. Det kommer muligheter til å gjøre det godt i Champions League, åpnere kamper som gir ham muligheten til å få litt plass å løpe i. Jeg ser ikke bort fra at han tar det nivået, sier Nilsen.

Flere har tatt til orde for å gi angrepsspilleren en plass på landslaget. Så langt har ikke Lars Lagerbäck hørt på rådet.

– Tokmac er på mange måter en individualist, og at en sånn spiller blir plukket ut på landslaget, er unntaket. Han har nok ikke passet inn i det formatet som det norske landslaget har vært bygget på.

– Har han gått under radaren?

– Ja, det vil jeg si. Han fikk ikke masse oppmerksomhet i hans siste år i Eliteserien.

Molde var siste hinder for Ferencváros i Champions League-kvaliken. Tokmac Nguen gikk seirende ut av duellen mot Fredrik Aursnes og Eirik Hestad. Foto: Svein Ove Ekornesvåg