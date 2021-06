Serbecic varsler snarlig møte med RBK: - Jeg er veldig stolt

Åge Hareide vil forlenge kontrakten med Besim Serbecic. Stopperen ønsker en rask avklaring.

Besim Serbecic er glad for at Åge Hareide er fornøyd med prestasjonene hans. Denne uken kan RBK-fremtiden avgjøres. Foto: Richard Sagen / Schibsted

- Det er godt å høre. Jeg er veldig stolt, for Rosenborg er en stor klubb.

Besim Serbecic ser bra fornøyd ut i solsteiken på Lerkendal onsdag. For to dager siden ga RBK-trener Åge Hareide beskjed om at han hadde sett nok i det han mente var nøkkelkamper for Serbecic’ RBK-fremtid.

Stopperen leverte såpass bra i kampene rett før landslagspausen at han kan forvente seg et tilbud om ny RBK-avtale.

- Han har klart seg veldig godt i de siste kampene, og er absolutt en jeg har lyst til å forlenge med, sa Hareide mandag.

Kontrakt ut året

Høyreiste Serbecic har kontrakt med RBK ut året, og 1. juli står han fritt til å diskutere med andre klubber.

Men først vil han høre hva Rosenborg har å si.

- Vi må snakkes mer om detaljene denne uken, så får vi se hva som skjer. Jeg håper det blir denne uken, sier han.

- Åge sa at de ville gi meg en ny kontrakt her, så jeg er veldig glad, stolt og fornøyd. Men vi må snakkes mer om detaljene, sier Serbecic.

- Ønsker du å bli?

- Ja, om alt vil være i orden, hvorfor ikke?

Skal snakke med familien

- Hvordan har interessen vært fra andre klubber?

- Jeg tenker ikke så mye på det. Agenten min jobber, og vi snakker sammen, men nå må jeg ha fokus på de neste kampene her. Men jeg kommer til å snakke med agenten min og familien min, og gjør det som er best for meg.

- Når tror du alt blir avgjort?

- Jeg håper det skjer denne uken, så fort som mulig. Jeg trenger å ha det klart i hodet mitt, og kunne se for meg hvordan fremtiden blir, sier Serbecic.

Fikk sjansen i Eyjolfsson-fravær

Han startet ikke sesongen i Hareides foretrukne ellever, men da Holmar Eyjolfsson måtte under kniven, fikk han muligheten i islendingens sted.

Det har gitt to seire og ett tap – og totalt seks baklengsmål.

Stopperen selv er bra fornøyd med hvordan det har gått, og mener de hadde fortjent mer i hjemmetapet mot Molde.

- Men sånn er fotball. Noen ganger får man ikke poeng, selv om man spiller bedre, sier han.

Eyjolfsson er på vei tilbake, men Serbecic vil ikke kreve lovnader om at han skal spille for å bli.

- Jeg må gjøre meg fortjent til det, i kamper og på trening. Om jeg fortjener det, kommer jeg til å spille. Og om jeg signerer ny avtale, må jeg trene hardt og gjøre meg fortjent til en plass på laget.