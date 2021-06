Kl. 18.15 på en av årets lyseste dager var det helt natta for Ranheim

To baklengsmål på kampens to første minutt. Og derfra ble det bare verre for Ranheim.

Nickals Frenderup, Christian Eggen Rismark og Marcus Mehnert fortviler etter et av fire baklengsmål mot Sogndal. Foto: Kim Nygård

Det kunne virke som Ranheim hadde glemt å møte opp til kampstart mot Sogndal.

For Ranheim fikk den kjipest mulige starten på kampen. Og var aldri i nærheten av å ta poeng hjemme mot Sogndal.

To kjappe baklengs

Gjestene fra Sogndal scoret allerede før det var spilt et minutt. Hjemmelaget maktet ikke å rydde unna et langt innkast, og Sogndal fikk avslutte tre ganger. På tredje forsøk satt den i nota, ved Kristoffer Nessø.

Så rakk Ranhein så vidt å ta avspark for de fikk et nytt baklengsmål i sekken. Sogndals Kristoffer Hoven tok med seg ballen inn i sekstenmeteren til Ranheim og fyrte et ikke altfor godt og hardt kudd. Men ballen hoppet over den venstre hansken til Niklas Frenderup, som absolutt burde reddet. Sogndal med ledelse 2–0 etter knappe tre minutter.

Da ble det stillere en stille på publikumstomme Extra arena.

Klubblederen forlot tribunen

Og da det ikke kunne bli stort verre, så ble det nettopp det. Etter kvarteret spilt sto det 0–3 på tavla. Igjen maktet ikke Ranheim å rydde unna på defensiv dødball. Sogndal vant det første duellen, og keeper Frenderup lå sprellende på kunstgresset da Kristoffer Hoven scoret sitt andre mål.

Selv om klokka knapt var 18.15, var det helt natta i fjæra.

På det tidspunktet forlot også daglig leder Frank Lidahl og administrerende sportslig leder Ivar Sandvik tribunen. På benken var det så godt som stille fra trener Svein Maalen.

Ti minutter før pause headet Sogndal i stanga, og gjestene hevdet tungt at Frenderup fomlet ballen over streken i etterkant. Men tross sogndølenes rop, vinket dommer Valen spillet videre.

Kvande av til pause

Maalen valgte å la stopperveteran Daniel Kvande bli igjen i garderoben i pausen, og erstattet han med Sondre Klingen Långås. Etter om lag timen ble Marcus Mehnert erstattet av Michael Karlsen.

Ruben Alte sto for Ranheims første rene avslutning på mål etter 64 minutter, men headen på innlegget fra Erik Tønne gikk rett på keeper.

Og kanskje så det litt bedre ut for Ranheim.

Men det var bare en illusjon. Etter 67 minutter kom Daniel Fritz Eid en mot en på Christian Eggen Rismark innenfor sekstenmeteren. En rapp overstegsfinte senere, ledet Sogndal 4–0.

Med kvarteret igjen kom Filip Brattbakk og Adria Mateo Lopez inn for Jakob Tromsdal og Sivert Solli.

Byttene hjalp ikke veldig. Ranheim fikk ikke et trøstemål og Sogndal var nærmere 5–0.