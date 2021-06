Nilsen om AaFKs krisestart: - Det hadde vært verre om vi hadde blitt utspilt

Lars Arne Nilsen kaller 1. divisjon en «kokos-liga» etter sju poeng på seks kamper.

AaFK har tapt alle sine tre bortekamper. Fredag kveld ble Sogndal for sterke og vant 2–0 på Fosshaugane Campus. Foto: Håvard Nesbø

AaFK-treneren måtte nok en gang stå å forklare hvordan laget kunne tape sin tredje bortekamp på rad. Denne gangen ble AaFK felt av to dødballmål.

– Vi visste hva de var gode på, så er det dødballene de scorer på. Vi vet det er vanskelig å bryte ned Sogndal når de tar ledelsen, men vi har ballen mye og spilte en god kamp. Akkurat nå stanger vi litt, men vi må ta med oss det som er bak resultatet. Det er heldigvis kamp igjen om fire dager, der vi kan revansjere oss, sier Nilsen.

Etter seks serierunder ligger AaFK bare to poeng unna nedrykksplass. Fasiten viser sju poeng på seks kamper. Det skal sies at det ikke er mange poengene opp til kvalifiseringsplassene, men det er liten tvil om at AaFK ligger bak skjema.

– Dårlig betalt

– Hva tenker du om seriestarten?

– Jeg ser at både Start og Ranheim tapte, så hele divisjonen er en grøt der vi ligger inn i der. Sogndal ligger bare ett poeng foran oss. Det er ingen som har kommet godt i gang av lagene som skal ligge der oppe. Det er en skikkelig kokos-liga. Det er tungt å prestere så bra mot Sogndal uten å score.

– Bekymrer den magre poengfangsten deg?

– Det vet jeg ikke helt. Vi må prøve å utvikle laget og spille bedre og bedre. Vi har fått altfor dårlig betalt, og det er ikke bra. Det hadde vært verre om vi hadde blitt utspilt. Sogndal borte er en av de tøffeste kampene.

Trøster seg med at andre også sliter

– Leter du litt i blind for å finne ei løsning på det offensiv når dere stanger der i kamp etter kamp?

– Det er vanskelig å si. Jeg synes vi er så nærme, det er så mange tilløp til sjanser. Det å bryte gjennom 5–4–1 er vanskelig, for det så vi Ranheim også hadde problemer med for noen dager siden mot Sogndal. Når de får det første målet, da er mye ødelagt når de murer igjen. Det vil seg ikke helt for oss på siste tredjedel.

– Vurderer du å gjøre noen endringer offensivt, en formasjonsendring eller å bytte ut spillere der?

– Jeg føler ikke det er problemet, men vi har mange kamper framover. Det vil alltid være en vurdering rundt hvem som er mest klar for å spille, så det kan skje endringer.

– Får den ikke i mål

– Det er dritt å tape fotballkamper, som er det verste jeg vet. Jeg føler at vi skaper veldig mye, men vi taper på to dødballer. Vi hadde et visst trykk på dem, men det blir ikke så mye mer enn det. Vi får den bare ikke i mål, det stopper litt opp når vi kommer til 16 meteren, sier Niklas Castro.

– Hva synes du om sesongstarten?

– Dette er ikke det vi håpet på i det hele tatt, men nå er vi der vi er. Vi må plukke opp hansken og ta kampen. Vi må ta poeng og sette ballen i mål. Det er vanskelig i 1. divisjon, men vi har gjort det før og kan klare det igjen, sier han.

Også Torbjørn Kallevåg var langt nede etter nok et tap.

– Vi er godt forberedt på hva de kommer med, men så får de en scoring på sin første dødball. Vi styrte resten av kampen, men det er vanskelig å angripe mot et lag som ligger fra 20 meter og inn. Som jeg sa i garderoben: vi må se på oss sjøl og se om det er et aller annet vi kan gjøre for å bikke det i vår favør. Vi mangler et eller annet, sier Kallevåg.

Har vært med på snuoperasjon før

– Leter man litt i blinde etter hva som skal til for at dette skal gå AaFKs vei?

– Ja, men hadde vi fått ei scoring kunne vi lokket Sogndal lengre opp i banen og fått flere mål. Det er små marginer, men vi må jobbe beinhardt og være godt forberedt i alle kampene. Det var vi egentlig i dag, men de scoret på det vi hadde fokus på, sier han.

– Dere er to poeng unna nedrykksplass, ikke opprykksplass som forventet. Hva forteller det om seriestarten?

– Det forteller at vi har plukket for få poeng. Jeg var med på nøyaktig det samme med Lillestrøm i fjor, så jeg vet hvor raskt det kan snu. Man må finne ut hvordan man skal vinne kamper igjen, så kan det gå bra. Vi må starte med neste kamp, sier midtbanespilleren.