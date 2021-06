Gladnyhet for TIL: Åpner for 2.000 tilskuere på Alfheim

TIL slipper allerede kommende søndag inn 2.000 mennesker på Alfheim i møtet mot Lillestrøm.

Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Det opplyser daglig leder Øyvind Alapnes til iTromsø etter dagens pressekonferanse der trinn 3 av gjenåpningen av Norge ble bekreftet av statsminister Erna Solberg.

– Vi kjører på, jeg fikk det akkurat bekreftet, sier en glad Alapnes.

Han hadde da dobbeltsjekket at TIL kan slippe inn langt flere enn de 600 de har hatt i ett år nå, med arrangementssjef William Frantzen.

- Vi prioriterer de som har sesongbilletter, og i løpet av kort tid kjøper vi sesongkort. I morgen (lørdag) klokken 16.00 åpner vi for salg for alle, sier Alapnes som forteller at TIL har solgt 1.300 sesongkort så langt.

- Det er flere grunner til å juble. Personlig er det godt å kjenne at denne pandemien går mot slutten. I tillegg er det gledelig at breddeidretten får spille og trene igjen. De er selve grunnfjellet, sier Alapnes.

- Å kunne tilby hele Tromsø å gå på et arrangement med mye folk blir utrolig artig. Det er vi som kan gjøre dette en stund framover, så skal du treffe mye folk må di gjøre det på Alfheim, sier Alapnes til iTromsø.

