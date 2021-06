Bekreftet: Start-treneren Hardarson sparket

Joey Hardarson og hans assistent Mattias Andersson er ferdig i Start. Det bekrefter Start i en pressemelding.

FERDIG: Joey Hardarson er ferdig som Start-trener. Foto: Carina Johansen

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Det ble først meldt av både Fædrelandsvennen og TV 2, før Start senere mandag ettermiddag bekreftet det.

– Styret i IK Start har valgt å avslutte samarbeidet med hovedtrener Joey Hardarson og assistenttrener Mattias Andersson. Klubben ønsker å takke dem begge for innsatsen de har lagt ned i arbeidet rundt å bygge opp IK Start som klubb, og ønsker lykke til videre i tiden som kommer, skriver klubben i en pressemelding.

Les også Berisha ble kalt «jævla gris» av Fagermo – så senket han Vålerenga

Sørlendingene opplyser videre at de vil komme tilbake med mer informasjon i løpet av kvelden.

Joey Hardarson og Mattias Anderson har vært henholdsvis hovedtrener og assistent siden mai 2019, men etter bare fem serierunder i årets OBOS-liga-sesong er det duket for trenerskifte i Kristiansand.

Hardarson spilte selv for Start i sin karriere som aktiv spillere. Han var i klubben fra 2004 til 2008, og har også vært i klubben som assistenttrener før han tok over som hovedtrener for snaue to år siden.

Les også Mats (19) skal ha blitt hetset under fotballkamp: – Ble kalt «jøde» og fikk «Auschwitz» ropt etter meg

44-åringen fikk også to kamper for det islandske landslaget i spillerkarrieren.

Start rykket ned fra Eliteserien forrige sesong, og er i skrivende stund på 7. plass i OBOS-ligaen. Sørlendingene har startet sesongen med to seirer, én uavgjort og to tap. Lørdag tapte de 0–2 for Åsane.

Neste kamp for Start er mot Ull/Kisa lørdag.