Finlands landslagssjef støtter Norges kritikk: – Ikke alle lag var ansvarlige

Tirsdag trakk Norge seg fra resten av verdenscupen i langrenn i 2020. Onsdag fulgte Sverige og Finland etter.

Iivo Niskanen blir ikke å finne å verdenscupen i langrenn før tidligst 2021. Foto: Emmi Korhonen / Lehtikuva

Sondre Moen Myhre Journalist, Aftenposten

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Tirsdag forklarte den norske langrennssjefen Espen Bjervig til Aftenposten at det norske landslaget opplevde at ikke alle land var like nøye med smittevern i Finland.

I et intervju med NRK slo renndirektør i det internasjonale skiforbundet (FIS), Pierre Mignerey, tilbake mot kritikken. Han hevdet at de fleste landene, utenom Norge, var godt fornøyd med Ruka-helgen, og at enkelte nasjoner var kritiske til Norges standpunkt.

Nå får derimot Norge støtte fra sist helgs arrangørnasjon, Finland.

– Organisasjonskomiteen i Ruka gjorde en god jobb, arrangementet var bra og vi følte oss trygge. Men vi synes at ikke alle lag var ansvarlige nok med å følge koronainstruksene, sier Finlands landslagstrener Teemu Pasanen til Aftenposten.

Trekker seg fra videre konkurranser

Onsdag formiddag meddelte det svenske skiforbundet at de heller ikke vil være å finne på startstreken i Davos og Dresden. Til Aftenposten bekrefter Pasanen at Finland også uteblir fra verdenscupen ut 2020.

– Vi har landet på den samme beslutningen. Vi synes det er bra at alle de nordiske landene har tatt den samme avgjørelsen, sier han.

– Hvorfor velger dere å ikke konkurrere?

– Fordi vi ikke synes det er smart å reise til Sentral-Europa slik koronasituasjonen er nå. Vi føler ikke at å reise med fly og busser er trygt nok. Vi må også være ansvarlige med helsen til våre utøvere og øvrige ansatte, sier Pasanen.

Norge og Sverige dominerte kvinneklassen i Ruka. I Davos vil ingen av dem konkurrere. Foto: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Storbritannia og USA stiller

På tross av at tre av de største langrennsnasjonene nå ikke blir å finne i de to neste rennene i verdenscupen, har FIS bestemt at konkurransene skal avholdes.

Ett av landene som har sagt at de vil delta i både Davos og Dresden, er Storbritannia.

– Vi stiller. Løperne er allerede på plass i Davos. Vi skal ha et smøresamarbeid med Kina, bekrefter britenes norske landslagstrener Jostein Vinjerui til Aftenposten.

Han er av en annen oppfatning enn det norske og finske landslaget hva gjelder sikkerheten i Ruka.

– Vi opplevde ingen usikkerhet der. Det var veldig greit. Det store minuset var testene som var falskt positive. Jeg skulle ønske det var den sikreste testen som ble brukt. Det var det jeg forventet da jeg kom dit, sier Vinjerui. Han sikter til at utøverne i Finland ble testet med en hurtigtest og ikke PCR-testen som er ansett som den som gir sikrest resultat.

Også det amerikanske langrennslandslaget er på plass i Davos, og stiller i verdenscuprennene der om halvannen uke.

– Lager er i Davos og vi planlegger å konkurrere her og i Dresden, sier presseansvarlig for det amerikanske laget, Tom Harrocks

Han sier at de respekterer at andre nasjoner har gjort et annet valg, men at de følte seg trygge i Ruka.

– Ruka gjorde en veldig god jobb med å arrangere både langrenn, hopp og kombinert. De viste hva som er mulig å gjøre. Laget vårt følte seg ganske trygg i Ruka, og vi fulgte retningslinjene som arrangøren, FIS og vårt eget forbund hadde satt ned.