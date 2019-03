Målet var å kjempe i toppen av norsk håndball. Tre år senere rykket TIF Viking ned til nivå tre.

I forkant av 2016-sesongen satset TIF Viking stort.

Klubbens kvinnelag skulle ta steget opp til toppen av norsk håndball, og hentet inn store profiler i blant andre Linn Gossé (32) og Stine Lund Andreassen (32).

De påfølgende sesongene endte med skuffende plasseringer på nedre halvdel av tabellen i 1. divisjon. Årets sesong ble et nytt bunnivå for bergenslaget.

Etter søndagens tap mot Flint Tønsberg rykket TIF Viking ned til nivå tre i norsk håndball. Nå går klubben en usikker fremtid i møte.

Tor Høvik (arkiv)

– Blytungt

Linn Gossé har bak seg en karriere med spill i flere store klubber, og har 31 A-landskamper for Norge. De tre siste årene har hun vært en av de viktigste spillerne i TIF Viking, i tillegg til å virke som assistenttrener for laget.

– Prosjektet slik jeg fikk det forespeilet da jeg begynte, var et ønske om å rykke opp til 1. divisjon, sier Gossé, som kom fra proffspill i danske Randers før 2016-sesongen.

Den tidligere landslagsspilleren trekker frem samholdet i laget som en av svært få positive ting denne sesongen.

– Det har vært en blytung sesong, hvor jeg virkelig har lært å stå i motgang, sier Gossé.

Hun sier hele spillergruppen opplever situasjonen som tung.

Nå er hun usikker på sin egen fremtid i Viking. Kontrakten hennes med klubben løper ut etter inneværende sesong.

– Jeg vet ikke om jeg kommer til å spille i 2. divisjon til neste år. Det er fortsatt tidlig, og jeg tror ikke det er lurt å ta noen beslutninger når man er full i følelser.

Ørjan Deisz (arkiv)

Misnøye blant spillere

Eirik Nydegger har vært lagets hovedtrener denne sesongen. I tillegg til Gossé, har daglig leder i klubben, Roger Gjelsvik, hatt en rolle som assistenttrener. Han trådte tilbake fra trenergjerningen midtveis i sesongen.

Etter det BT får opplyst har det vært uro og usikkerhet i spillergruppen underveis i sesongen. Uroen skal spesielt ha knyttet seg til trenersituasjonen.

Hovedtrener Nydegger tror at årsaken til nedrykket er sammensatt.

– Det er ikke én enkelt ting du kan peke på. Vi har blant annet vært uheldig med mange skader, sier han.

Treneren beskriver gjengen som har rykket ned som revansjelysten, og sier videre at han ønsker å ta klubben til opprykk.

Treneren selv sier han ser på det som naturlig at dårlige resultater over tid, fører til usikkerhet i en spillergruppe.

Ifølge daglig leder Roger Gjelsvik er utgangspunktet at trener Eirik Nydegger skal fortsette til høsten.

– Både han og Linn (Gossé) var urutinerte som trenere på dette nivået, men noen må gi nye trenere en sjanse. En gang må de bli satset på. Jeg tror de har lært mye av denne sesongen, sier Gjelsvik.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Vi valgte denne måten

– Grunnen til at Viking begynte å satse på å utvikle et lag som kunne strekke seg mot toppen av norsk håndball, var at klubben ønsket å ha et lag som kunne være inspirerende for de unge i klubben, sier Gjelsvik.

Ettersom klubben ikke hadde en sterk håndballsatsing fra før, hentet de inn rutinerte spillere som Linn Gossé og Stine Lund Andreassen i 2016. Tanken var at de skulle være med på å bygge en toppidrettskultur.

– Dersom vi skulle gått med egne spillere ville veien ha vært veldig lang for oss, sier Gjelsvik.

– Har dere vært for utålmodige?

– Det kan alltids diskuteres. Viking er en klubb som liker en utfordring. Vi valgte å gjøre det på denne måten, sier Gjelsvik.

Vil slå tilbake

Til tross for at Viking nå skal spille på tredje nivå i norsk håndball, ser Gjelsvik ikke på satsingen som mislykket.

– Vi skulle ikke bare skape et lag. Vi skulle også skape en treningskultur og forståelse for hva som må til. Der er vi et stykke på vei. Vi skulle også ha spillere som kunne være forbilder for de unge, og det har vi. Men når det gjelder å ta steg med laget sportslig, så har vi mislykkes.

At flere spillere nå er usikre på fremtiden, avdramatiserer Gjelsvik. Han mener det er naturlig at flere tenker seg om, og tror uansett Viking kommer til å ha et lag neste sesong.

– Jeg ville vært veldig overrasket om alle spillerne sto og jublet for å starte med oppkjøringen foran en sesong i 2. divisjon. Vi hadde vært naive om vi trodde mennesker var slik. Men jeg tror stemningen blir annerledes når folk får tenkt seg om, sier Gjelsvik, som er tydelig på målet for neste sesong.

– Vi skal rykke opp igjen!

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Styreleder i TIF Viking, Jan Rognaldsen, sier det ikke er noen katastrofe at laget rykker ned.

– Når du henter etablerte spillere og bruker litt mer penger enn andre, så gjør også det at det blir mer synlig.

– Roger gikk ut av trenerteamet i midten av sesongen og ble erstattet. Jeg tror ikke det betydde all verden. Det skjedde etter en evaluering som spillerne og trenerne gjorde selv. Det var ikke vi i styret som grep inn og gjorde endringer, sier Rognaldsen.

Han sier at det er uklart hvordan satsingen i 2. divisjon blir.

– Vi må få avklart hvem som blir med videre, blant annet. Vi har ikke laget budsjett ennå.