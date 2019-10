BULGARIA – ENGLAND 0–6

EM-kvalifiseringskampen i fotball mellom England og Bulgaria ble stoppet to ganger mandag som følge av rasisme på tribunene.

Dommer Ivan Bebek fra Kroatia stoppet først kampen 26 minutter ut i oppgjøret. Ifølge Sky-reporter Kaveh Solhekol var det rasisme mot debutant Tyrone Mings som utløste situasjonen. Kampen startet opp igjen etter et stopp i spillet på tre minutter.

Kampen ble satt på pause igjen like før hvilen. Ved det siste tilfellet viste TV-bildene at en stor gruppe bulgarske supportere forlot arenaen i Sofia.

– Dessverre blir Englands gode prestasjon overskygget av noen idioter som ødelegger, sa tidligere Tottenham- og England-spiller Chris Waddle i BBCs radiosending.

– Ropte «ape» etter Rashford

Bulgaria har også tidligere hatt problemer med rasisme på tribunene under fotballkamper. Som en konsekvens var deler av tribunene i den bulgarske hovedstaden stengt mandag.

Likevel ble flere engelske spillere møtt med rasistiske tilrop.

Dommer Bebek truet flere ganger med å sende lagene i garderoben, men oppgjøret ble likevel gjenopptatt etter opphetede diskusjoner på indre bane.

I pausen ga Kaveh Solhekol og Rob Dorsett fra Sky Sports en rapport om hva som foregikk inne på stadion i Sofia.

– Det var kategorisk i ti minutter at vi hørte seks forskjellige hendelse med apelyder fra de bulgarske supporterne, fortalte Dorsett.

– En person hørte jeg skrike «hei, ape» da Marcus Rashford mottok ballen. Det var sjokkerende, fortsatte han.

Vurderte å avbryte

Ifølge UEFAs protokoller skal de engelske spillerne gi beskjed til dommeren via kaptein Harry Kane om de opplever rasisme. Etter at kampen stoppes første gang, skal et lydspor gå over høytalleranlegget som sier at kampen vil stoppes om rasismen fortsetter.

Om rasismen fortsetter skal kampen stoppes for en andre gang. Om det så gjentar seg, skal kampen avbrytes.

– Spillerne følger protokollen. Lydsporet kommer på både bulgarsk og engelsk. Med mindre det stopper nå, vil kampen bli avbrutt, forklarte Solhekol.

Lekte seg

Tribunehetsen så imidlertid ikke ut til å affisere mannskapet til Gareth Southgate nevneverdig. På banen lekte gjestene seg med svimle bulgarere.

Ved pause ledet England 4–0. Ross Barkley scoret to ganger, mens Raheem Sterling og Marcus Rashford sto bak hver sin fulltreffer de første 45 minuttene.

I annen omgang la først Sterling på til 5-0. Tottenham-måltyven Harry Kane tegnet seg også på scoringslista, men måtte vente helt til det gjensto få minutter av ordinær tid. Dermed har Kane scoret i alle Englands EM-kvalifiseringskamper så langt. Mandag plusset han i tillegg på med ikke mindre enn tre målgivende pasninger.

Med storseieren slo mannskapet til Gareth Southgate knallhardt tilbake etter 1-2-tapet for Tsjekkia i EM-kvalifiseringen fredag. England troner på tabelltoppen i gruppe A, tre poeng foran Tsjekkia.

Kosovo, som slo Montenegro 2-0 mandag, er ytterligere ett poeng på etterskudd.

