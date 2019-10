TV-eksperten tordnet mot City-stjernen under sjokktapet: – Aldeles grusom

Manchester City – Wolverhampton 0–2

– City har vært grusomme, utbrøt Erik Thorstvedt.

TV 2-eksperten hadde sett Manchester Citys førsteomgang mot Wolverhampton. Han var svært kritisk til hjemmelagets Nicolás Otamendi, som hadde klønet det til flere ganger i forsvaret de første 45 minuttene.

– Otamendi har vært aldeles grusom. Han har ikke sett ut i denne første omgangen her. Til å være et av klodens beste fotballag, som City er, har de vært usle, sa den tidligere landslagskeeperen.

Riktignok sto det fortsatt 0–0 halvveis, men den regjerende ligamesteren fra Manchester hadde vært svært heldige.

I andre omgang ble det verre. Otamendi ble helt utspilt av Wolverhamptons Raúl Jiménez, som serverte lagkameraten Adama Traoré. Like etterpå doblet samme mann ledelsen.

Han sikret dermed en svært overraskende 2–0-seier til bortelaget.

Fakta: Manchester City – Wolverhampton 0-2 (0-0) Mål: 0-1 Adama (80), 0-2 Adama (90). Dommer: Craig Pawson, England. Gult kort: João Cancelo (50), Rodrigo Hernandez (51), Ederson (62), Ilkay Gündogan (71), Fernandinho (77), Manchester C., Rúben Neves (84), João Moutinho (86), Wolverhampton. Lagene: Manchester C. (4-3-3): Ederson – Kyle Walker (Oleksandr Zintsjenko fra 46.), Nicolás Otamendi, Fernandinho, João Cancelo – Ilkay Gündogan, Rodrigo Hernandez, David Silva (Gabriel Jesus fra 75.) – Riyad Mahrez (Bernardo Silva fra 60.), Sergio Agüero, Raheem Sterling. Wolverhampton (3-5-2): Rui Patrício – Willy Boly, Conor Coady, Romain Saïss (Ryan Bennett fra 13.) – Adama, Leander Dendoncker, Rúben Neves, João Moutinho, Ruben Vinagre (Jonny fra 74.) – Raúl Jiménez, Patrick Cutrone (Matt Doherty fra 69.). (©NTB)

– Ser ikke på tabellen

Tapet gjør at Liverpool er i føresetet til å vinne ligatittelen denne sesongen, åtte poeng foran de lyseblå på andreplass. Det føles ikke godt for Manchester City-leiren.

– Når du er på toppen føles det godt å se på den (tabellen). Nå er det tøffere å se på den, det er en ganske stor luke allerede og ingen av oss ser på tabellen nå. Vi vil få muligheter i de neste kampene, men for øyeblikket er det noe vi må akseptere og leve med, sier midtbanespilleren İlkay Gündoğan til BBC.

Pep Guardiola, Manchester Citys manager, hyllet prestasjonen til Wolverhampton etter kampen. Han mener hans eget lag spilte langt fra optimalt.

– Vi var ikke på vårt beste. Det var en dårlig dag og vi tapte, sier han.

ANDREW YATES / REUTERS

Vaklende City-forsvar

Kun fem minutter ut i oppgjøret fikk Wolverhampton en gigantisk mulighet. Italieneren Patrick Cutrone kom alene med Ederson i Manchester City-buret. Avslutningen fra spissen var alt annet enn god, og endte flere meter utenfor.

– Det er en fæl avslutning disse greiene her, sa Thorstvedt.

Kvarteret senere var komikvelden i gang i Manchester City-forsvaret. En stygg feilpasning fra Riyad Mahrez ble plukket opp av Jiménez hos Wolverhampton. Mexicaneren brukte for lang tid i avslutningsøyeblikket, som gjorde at skuddet ble blokkert i tide. Returen havnet hos Cutrone, men heller ikke han traff blink.

Så kun to minutter senere, og til situasjonen som fikk Thorstvedt til å reagere. En ny katastrofal feilpasning, denne gang fra Otamendi, ble snappet opp av Jiménez. Igjen ble han stoppet akkurat tidsnok. Mexicaneren ropte på straffe, men dommeren var uenig.

På dette tidspunktet var det nesten utrolig at Wolverhampton ikke hadde scoret. Felles for målsjansene til bortelaget, var at det startet med store individuelle feil fra Manchester City-spillerne.

– Jeg kan ikke tro hvor slurvete City har vært, kommenterte Karen Carney, tidligere landslagsspiller for England, i BBC sitt livestudio.

CARL RECINE / REUTERS

Sjokkseier

Halvveis ut i andre omgang fikk hjemmelaget et frispark i god posisjon. David Silva prøvde seg, og forsøket kunne nesten ikke blitt utført bedre. Men ballen traff tverrliggeren, kun et par centimeter fra å gå i mål.

City beholdt presset oppe og produserte nok en god mulighet i det påfølgende angrepet. Igjen, bare nesten.

Det utnyttet Wolverhampton. Jiménez, som hadde en svært god kamp, rundlurte først Otamendi, før han serverte lagkameraten Traoré. Like før slutt doblet samme mann ledelsen.

Dermed endte kampen svært overraskende 2–0 til bortelaget. Det tilhører sjeldenhetene at Manchester City ikke scorer mål på hjemmebane i Premier League. På de 44 siste oppgjørene før kampen, hadde laget kun én gang tidligere opplevd å ikke score mål på eget gress, ifølge Opta.