Velger suksess i Trondheim fremfor Tour de Ski

TRONDHEIM: Sist gang Martin Johnsrud Sundby (35) var på samling med allroundlandslaget var før sommerferien. Nå er landslagsveteranen på plass i Trondheim der han får svar på hvordan det står til med formen, åtte uker før sesongstarten på Beitostølen.

– Det er verdensklasse på hardøktene her. Det er her du får målestokken som du kan orientere deg etter. Det er helt nødvendig, sier Sundby som endelig lyktes med å vinne individuelt VM-gull sist sesong da han vant 15 km klassisk i Seefeld.

Vil være innmari god

De to-tre siste årene har Sundby etter eget utsagn forsvunnet i større grad ut av samlingsbildet på grunn av familiesituasjonen med to barn.

– Vi er i en situasjon nå hvor ganske mange av gutta trener mer enn meg. Det er ekstremt dedikerte utøvere. Der hvor jeg kanskje gikk foran en periode, er det andre som har tatt det ansvaret. Det har endret seg de siste tre-fire årene, mener Sundby.

Røa-løperen, som vant sin første seier i verdenscupen tilbake i 2008, er likevel sulten foran det som er en mesterskapsfri sesong.

– Jeg har veldig lyst til å gå her i Trondheim. Jeg har innmari lyst til å være i god form under den nyvinningen, sier Sundby og tenker på Ski Tour 2020, touren som starter i Östersund 15. februar og avsluttes med sprint og jaktstart i Granåsen 23. februar.

Sara Høines

– Jeg tror Trondheim kommer til å bli fantastisk og gleder meg til å komme tilbake hit. Jeg kommer til å satse hardt på det, og det må jeg ta konsekvensen av. Jeg tror at jeg må gjøre noen vurderinger som jeg kanskje ikke liker så godt inn mot den touren. Jeg er tross alt en aldrende mann, sier Sundby smilende.

– Betyr det å kutte ut Tour de Ski?

– Vi får se. Jeg har hatt mange av mine aller beste prestasjoner i Tour de Ski, men touren har endret seg ganske betydelig og ikke i min favør. Jeg tror ikke jeg kommer til å være på topp i mange sprintrenn framover. På skitouren i februar er det mer innslag av det jeg er glad i, sier Sundby og tenker på at både femmil og tremil står på programmet.

– Hvordan er dialogen med Eirik Myhr Nossum om dette?

– Vi snakker mye om hva som er smart å gjøre. Jeg har alltid likt å gå alt av skirenn, men jeg har oppnådd veldig mye i karrieren. Skal jeg satse på noe nå, må det bli å vinne skirenn. Så får vi se hvilke renn jeg trekker meg unna.

– Så fellesstart i monsterbakken står ikke høyest på lista di?

– Kanskje ikke det står høyest i år. Eirik har fryktelig mange gode skiløpere å forholde seg til, og jo tidligere jeg kan si hva jeg ønsker å kvalifisere meg for, jo lettere er det for Eirik. Men jeg tipper kanskje at romjula blir uten meg i år.

– Kynisk

Med mange skirenn på programmet i vinter, er landslagstrener Eirik Myhr Nossum er klar på at løperne må ta kyniske vurderinger.

Christine Schefte

– Det er mange skirenn, og å si ja takk til begge deler er ikke sikkert at er så smart. Med tanke på gultrøya, så er sprint en viktig del av sammendraget, og da er det en del som ser at det ikke er hovedmålet. Det er andre mål som er minst like store, og da må man være kynisk nok på de prioriteringene, sier Nossum.

I Tour de Ski, der Johannes Høsflot Klæbo er tittelforsvarer, får Norge ha ti mann til start.

– Martin vet at det koster å gå Tour de Ski med tanke på luftveiene. Da kan det være andre ting som er viktigere, sier Nossum og legger til at alle løperne på laget har skitouren som avsluttes i Trondheim som en naturlig målsetting.

– Jeg forventer at jeg må vrake godt kvalifiserte løpere til renn i vinter. Men én ting er veldig enkelt. Går du fort nok i de rennene som jeg vurderer som viktige, får du muligheten, sier Eirik Myhr Nossum og trekker fram verdenscuphelgene i finske Ruka, Lillehammer og Davos som utstillingsvindu med tanke på Tour de Ski-deltakelse.