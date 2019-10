ÅRÅSEN: Året er 1997. Den smått legendariske spillkonsollen Nintendo 64 gjør sitt inntog i de norske hjem, sauen «Dolly» blir presentert som det første klonede pattedyret og Aquas «Barbie Girl» spilles på repeat på norske radiostasjoner sommeren gjennom.

23. juli samme år spiller Lillestrøm hjemmekamp mot Stabæk. I det 65. minutt kommer 19 år unge Frode Kippe inn for Steinar Pedersen.

– Jeg husker det godt. Jeg kom inn som venstreback. Det var ikke min beste opplevelse, men jeg kom meg gjennom, sier Kippe til Aftenposten 22 år etter 0–2-tapet på Åråsen.

Gikk opp for ham i sommer

Mye har skjedd de siste 22 årene. Aqua er blitt både oppløst og gjenforent, utallige dyr er blitt klonet og i de norske hjem er det få, om noen, barn som ønsker seg Nintendo 64 til jul.

Men i forsvarsrekken til Lillestrøm har Frode Kippe mer eller mindre stått fjellstøtt. Frem til nå. 1. desember legger han opp som fotballspiller.

– I sommer en gang begynte det å gå opp for meg at dette ble det siste året, sier han.

En av grunnene til det er at han mener klubben nå har spillere som er bedre ham. Det har blant annet ført til mindre spilletid enn tidligere.

– I en alder av 41 så må du spille kamper regelmessig om man skal henge med. Nå er det tre måneder siden jeg har startet en kamp. Da blir det tøft. De siste årene har egentlig vært en bonus for min del. Jeg hadde aldri en drøm om å spille så lenge da jeg var 32–33. Jeg er veldig godt fornøyd med den tiden og karrieren jeg har hatt.

– Det blir litt vemodig å si farvel, men sånn er fotballen, legger han til.

Fakta: Frode Kippe * Født 17. januar 1978 * Har spilt for Lillestrøm, Liverpool og Stoke (lån) * Legger opp etter hjemmekampen mot Sarpsborg 08 1. desember. * Har spilt tredje flest kamper i historien i norsk toppserie med sine 440. * Ble mot Strømsgodset 20. oktober tidenes eldste Lillestrøm-spiller. * Har signert treårskontrakt som toppspillerutvikler i Lillestrøm * Lørdag 25. januar spilles det testimonial der Kippe All Stars møter Lillestrøm.

To cupgull og signering med favorittklubben

At forsvarskjempen har hatt en lang og innholdsrik karriere, er vanskelig å bestride. Likevel trenger ikke Kippe lang betenkningstid når han får spørsmål fra Aftenposten om hvilke tre øyeblikk som har vært de største.

– Cupgullet i 2017 er nok høydepunktet. Rammen. Stemningen.

Kippe ble matchvinner på Ullevaal i 3–2-seieren over Sarpsborg 08. Selvsagt scoret han med en heading. Selvsagt gjorde han det med bandasje rundt hodet. Og selvsagt var han den eldste målscoreren i en cupfinale i historien.

Men det som gjør akkurat dette øyeblikket til det største, fant man på tribunen.

– Å ha to gutter som fikk oppleve det på nært hold og se faren sin spille fotball var ekstremt artig.

Da var Kippe 39 år, og ifølge seg selv ikke på sitt beste sportslig sett. Det var han derimot ti år tidligere.

– Det var nok mer rundt cupgullet i 2007. Da var jeg nok på mitt sportslige beste. Det var stort i vinne cupen for første gang, og det er selvsagt et høydepunkt.

Når han skal hente frem det siste øyeblikket, må han nesten ti år til tilbake i tid. Etter 1998-sesongen ble han en av mange nordmenn som utvandret til balløya England og Liverpool. Det ble kun to innhopp i Ligacupen for Merseyside-klubben, men selve signeringen står igjen som et stort minne.

– Det var ekstremt stort. Bare det å få muligheten til å spille for favorittklubben, oppleve drømmen der og være i en Premier League-klubb.

Skal utvikle talenter

Selv om Kippe kun har fem fotballkamper igjen av den lange fotballkarrieren, er han langt fra ferdig i klubben.

I det øyeblikket går han inn i en rolle som toppspillerutvikler i Lillestrøm.

– Det er en rolle jeg har ønsket lenge og som jeg tror vil passe meg veldig bra, sier han med et smil om munnen.

Veteranen blir også å finne på trenerbenken for annetlaget.

– Jeg er nysgjerrig på den trenerrollen. Jeg tror at jeg kan bidra mye med de ungguttene som kommer opp. Så får vi se om vi får frem noen ny salgsobjekter etter hvert.

Under pressekonferansen på Åråsen var det flere av hans lagkamerater som kom til for å forevige øyeblikket.

– Det er trist, men alt har sin slutt, sier Fredrik Krogstad.

Midtbanespilleren var bare to år da Kippe gjorde sin debut.

– Jeg tror ikke vi er helt forberedt på hva det betyr når Frode ikke er her mer, selv om han går inn i en trenerrolle så blir det annerledes. Han er viktig for klubben og oss spillere spesielt. Både på banen og ikke minst utenfor, roser Krogstad.