Zlatan-statue vandalisert nok en gang: Nesen saget av

For fjerde gang har statuen av Zlatan Ibrahimovic i Malmö blitt utsatt for hærverk. Denne gangen gikk det ut over skulpturens nese.

Zlatan-statuen i Malmö har nok en gang vært utsatt for hærverk. Nå er nesen blitt kappet av, og statuen er dekket med hvitmaling. Foto: Johan Nilsson / TT / NTB scanpix

Avkappingen av nesen er en av flere måter statuen er blitt vandalisert på etter at Zlatan kjøpte seg inn som medeier hos stockholmsklubben Hammarby. Tidligere er det blitt saget i beina på statuen, skjellsord som «Judas» er blitt skrevet på sokkelen, og et tau er blitt hengt rundt hodet på statuen.

I den siste episoden har også statuen blitt sprayet med hvitmaling.

– Vi har ingen anmeldelser av hendelsen, men oppfordrer dem som vet noe om dette, om å si ifra til politiet, sier politiets pressetalsperson Katarina Rusin.

Zlatans statue er blitt vandalisert igjen. Denne gangen var det nesen som ble saget av.

Ting kan tyde på at nesen er blitt saget av ved hjelp av en vinkelsliper. Etter at beina ble saget i, ble det satt opp et gjerde rundt statuen, men det hindret ikke gjerningsmennene i å vandalisere statuen på ny.

Statuen ble avduket den 8. oktober foran flere tusen personer, blant andre Zlatan selv.

– Når man kommer til Sverige, er det den her man vil se, ikke kongens statue, sa Zlatan den gangen.

Det virker ikke som at alle innbyggerne i Malmö fortsatt er enige i den påstanden.

