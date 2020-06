Politiet avsluttet voldtektssak mot Chelsea-stjerne

Chelsea-spiller Callum Hudson-Odoi blir ikke straffeforfulgt som følge av voldtektsanklagene som ble rettet mot ham i forrige måned.

Chelseas Callum Hudson-Odoi etterforskes ikke lenger for voldtekt. Foto: Matt Dunham / AP / NTB scanpix

NTB

Det opplyser fotballspilleren selv i en uttalelse publisert på Twitter lørdag.

19-årige Hudson-Odoi ble arrestert 17. mai og senere løslatt mot kausjon. Nå skal etterforskningen mot Premier League-profilen være avsluttet.

«I en tid der større ting skjer i verden akkurat nå, har dere kanskje blitt oppmerksomme på de alvorlige anklagene som har vært rettet mot meg», skriver Chelsea-spilleren.

«Jeg har forholdt meg taus og samarbeidet fullt og helt med politiet gjennom hele etterforskningen, all den tid jeg visste dagen ville komme der navnet mitt ble renvasket», legger han til.

Deretter skriver Hudson-Odoi at politiet, etter en «fullstendig og grundig etterforskning», bekrefter at det ikke er aktuelt å gå videre med saken.

BBC referer også en uttalelse fra britisk politi der fotballspilleren ikke er navngitt, men der det fremgår at etterforskningen ikke gir grunnlag for å gå videre med saken.

«Episoden etterforskes ikke lenger av politiet», heter det også.

Hudson-Odoi er ventet tilbake på banen sammen med lagkameratene i Chelsea når London-klubben spiller sin første kamp etter koronapausen 21. juni. Motstander er Aston Villa.

I lørdagens melding i sosiale medier takker 19-åringen dem som har støttet ham den siste tiden. Samtidig påpeker han at det å være fotballspiller i en stor klubb som Chelsea innebærer et stort ansvar, og at han i framtiden skal bestrebe seg på å «være den beste rollemodellen han kan være».