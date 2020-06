Casillas trekker sitt kandidatur som fotballpresident

Den tidligere spanske landslagsmålvakten Iker Casillas opplyste mandag at han likevel ikke stiller som presidentkandidat i Spanias Fotballforbund (RFEF).

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Spanske Iker Casillas trakk mandag sitt kandidatur som spansk fotballpresident. Foto: Luis Vieira / AP / NTB scanpix

NTB-AFP

Årsaken er den pågående koronapandemien hvor det spanske folket er hardt rammet.

– Jeg vil informere dere om at jeg har bestemt meg for ikke å stille i det kommende RFEF-valget, sa 39 år Casillas i sosiale medier.

Han opplyste at covid-19 har ført til over 27.000 dødsfall i landet, og det har resultert i at presidentvalget er blitt annenprioritet. Koronapandemien overskygger alt.

Casillas var kaptein for det spanske laget som tok sin første VM-tittel i 2010. Det var i februar at han gikk ut og offentliggjorde sitt kandidatur mot sittende RFEF-president Luis Rubiales.

Nå baner Castillas-avgjørelsen veien klar for at Rubiales kan gå for sin annen presidentperiode under valget som etter planen skal foregå 17. august.

Casillas har to EM-titler for Spania, fem spanske seriemesterskap, tre mesterligatitler for Real Madrid og ett seriemesterskap i Portugal for Porto.

Publisert: Publisert: 15. juni 2020 15:11