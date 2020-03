Har ikke følt seg presset til OL-nekt

– Om det har vært et press? Hånden på hjertet: Nei. Jeg føler at styret har norsk idrett i ryggen, sier idrettspresident Berit Kjøll som mandag ba idrettsstyret om å nekte norske utøvere å reise til OL.

Idrettspresident Berit Kjøll på vei inn i Kulturdepartementet for å møte kulturminister Abid Raja mandag. Etterpå kom beskjeden om at presidenten innstiller på at Norge ikke skal sende utøvere til OL. Foto: Heiko Junge, NTB Scanpix

Idrettspresidenten har ikke unngått å legge merke til kritikken fra spesielt kommentatorer i flere mediehus. De har ment at hun og resten av styret i Norges idrettsforbund (Nif) ikke var tydelig nok med tanke på at OL må utsettes.

– Alle avgjørelser har vært forankret i norsk idrett. Det har vært viktig, sier Berit Kjøll.

Flere særforbundspresidenter vi har snakket med, kan bekrefte at det har vært møter og stor enighet.

Kjøll mener at Norge var raskt ute med å si sin mening overfor IOC som rent offisielt fortsatt ikke har tatt stilling til om OL skal utsettes.

– Vi var det første landet av 206 som sendte en skriftlig bekymring til IOC, hvor vi forutsatte at OL og Paralympics i 2020 ikke skal gjennomføres som planlagt gitt at pandemien ikke er under kontroll.

Hun viser til en artikkel i New York Times som bevis for dette.

Alt har gått fort

Kjøll forteller om alt som har skjedd i løpet av kort tid, mens hun fortsatt mandag ettermiddag er i Kulturdepartementet. Der hadde hun møte med kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Begge parter er enige om at Norge ikke skal sende utøvere til det planlagte OL i Tokyo med start 24 juli. Det meste tyder på at det ikke blir noe OL i den perioden. Mandag ettermiddag sa IOCs Dick Pound at det ikke blir noe mesterskap i sommer. Sannsynligvis blir det utsatt til neste år.

For 11 dager siden, da alle ble klar over hvor alvorlig virusspredningen, hadde Kjøll én tanke i hodet: Vi må redde norsk idrett.

– Vi visste hvordan bortfall av inntekter og fortsatte utgifter ville smerte for klubber og lag som ikke hadde likviditet, men fortsatt kostnader i forbindelse med halleie, sier Kjøll.

Det ble tatt initiativ overfor myndighetene, og gleden var stor da det kom en tiltakspakke på 600 millioner kroner til idretten og frivilligheten.

Berit Kjøll (t.h.) og Abid Raja var i møter mandag. Foto: Heiko Junge, NTB Scanpix

Ble orientert av IOC

Hun opplyser at IOC hele tiden orienterte medlemslandene om situasjonen. Det ble invitert til møte med alle de internasjonale særforbundene, også med de nasjonale olympiske komiteene. Fra Europa var det 50.

I tillegg hadde IOC møter med 220 utøvere fra hele verden.

– Det ble jobbet systematisk. Basert på den innsikten vi fikk, opplevde vi at det ble lyttet til de ulike partene, at det var seriøst og skikkelig. Vi så alle alvoret i pandemien.

– Hvorfor ble det ikke umiddelbart bestemt bare å utsette lekene?

– IOC samarbeidet med myndighetene i Tokyo og Japan og med Verdens helseorganisasjon (WHO). Det ble nedsatt en stor beredskapsgruppe for å følge utviklingen nøye. Jeg opplevde at jeg hadde stor tillit til dem.

– Likevel gikk dere ut og uttrykte bekymring overfor IOC?

– Ja, for parallelt skjønte vi at alt eskalerte og at vi burde komme med vår stemme til IOC. Det var da vi sendte det brevet og ba om utsettelse – og at IOC snart måtte komme med avgjørelse.

– Holder du fast ved at det ikke kom som et resultat av opinionen her hjemme?

– Ja, for vi hadde norsk idrett i ryggen som ga sterkt uttrykk for at OL og Paralympics ikke måtte gjennomføres gitt at pandemien ikke var under kontroll. Det vi ba om overfor IOC, var å få presentert hvilke milepæler organisasjonen la opp til i prosessen frem mot endelig beslutning om når OL skulle arrangeres.

Nif og resten av verden fikk da beskjed om fristen på fire uker.

Nå tror Berit Kjøll tror avgjørelsen kommer mye tidligere.

Berit Kjøll (t.h.) og Abid Raja er enige i at Norge ikke skal sende utøvere til Tokyo, dersom det blir OL i sommer. Foto: Heiko Junge, NTB Scanpix

Nasjonene sier fra

Ballen har rullet fort de siste dagene. Flere land har sagt at de ikke sender utøvere til OL uansett.

– Etter interne diskusjoner i dag mandag og i møte med myndighetene, fant jeg det riktig å gå med en anbefaling overfor mitt styre om ikke sende norske utøvere til OL.

– Har noe foregått på kammerset her?

– Nei. Dette har vært veldig ryddig. Vi har også hatt en god dialog med Abid Raja.

– Noen vil oppleve deg som vinglete?

– Dette har vært en reise. Da vi sendte brevet til IOC, var det som å trykke på en knapp. Vi måtte være ansvarlige i lys av situasjonen. Folk dør som fluer. Det er ikke forsvarlig på noen måte å arrangere OL nå, heller ikke sportslig. Det må alle ta inn over seg.