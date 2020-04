Helseekspert går hardt ut mot Tour de France: – En oppskrift på katastrofe

Helseekspert mener at sykkelrittet er nødt til å kanselleres for å unngå ytterligere spredning av koronaviruset. Alexander Kristoff tror det vil være lett for rytterne å smitte hverandre.

Alexander Kristoff tror det kan være risiko for smitte av koronaviruset blant rytterne i Tour de France-feltet. Her avbildet fra seieren i Champs-Élysées i Paris i 2018. Foto: STEPHANE MAHE / X02520

Verdens største sykkelritt skulle opprinnelig blitt syklet fra 27. juni til 19. juli. Men på grunn av situasjonen med koronaviruset bestemte Tour de Frances arrangører å utsette rittet i to måneder.

Det er nå bestemt at rittet vil finne sted fra 29. august til 20. september.

– Det kloke valget vil være å kansellere årets ritt. Det er en smertefull avgjørelse, men de har ikke noe valg.

Det sier Devi Sridhar til sykkelnettstedet Cyclingnews. Amerikanske Sridhar er professor i global folkehelse ved Universitetet i Edinburgh.

Ifølge avisen The Guardian er Sridhar også en sentral rådgiver til den skotske regjeringen angående Covid-19-pandemien.

– Kan føre til en ny nedstengning

Frankrike har vært hardt rammet av koronaviruset. Befolkningen i landet har hatt portforbud siden 17. mars.

– Viruset er kommet for å bli, og det vil komme tilbake. Selv om Frankrike får kontroll innen august, er det et problem. Det er definitivt en risiko at Tour de France vil forflytte seg rundt og spre viruset uten å være klare over det. Det kan føre til en ny nedstengning, legger professoren til.

Covid-19-rådgiveren er sikker på at et sykkelritt, hvor tilskuerne reiser rundt i hele Frankrike, ikke burde gjennomføres i august.

– Tusenvis av folk fra hele verden samler seg, forflytter seg sammen fra by til by. Dette er stedet for et virus kan blomstre – det kan bli en oppskrift på katastrofe, slår Sridhar fast.

– Sprøtt å la det gå

Amerikanske Sridhar får støtte av Nils Christian Stenseth, som er professor ved Universitetet i Oslo.

– Jeg tror at man må være svært restriktive mot å arrangere slike ting hvor så mange mennesker samles. Jeg tror det er sprøtt å la det gå, jeg ville vært veldig forsiktig med å arrangere det, sier Stenseth om Tour de France-planene i august.

Stenseth understreker at det er vanskelig å si hvordan situasjonen med koronaviruset vil være i ulike land i august. Han utelukker likevel ikke at viruset kan spres blant store folkemengder.

– De fleste idrettsutøverne i rittet er gjerne friske og fine, det handler om de som er rundt løpet. Menneskene rundt vil kunne gjøre at det spres, mener Stenseth.

Professor Nils Christian Stenseth tror det vil være sprøtt å la Tour de France arrangeres i august, med tanke på smittefare. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Kristoff utelukker ikke Tour de France

Kristoff har stått på startstreken de siste syv gangene i Tour de France. Men det er usikkert om han skal sykle årets ritt, selv om det lar seg gjennomføre.

– Vi vet jo ikke hvordan situasjonen vil være i august, men jeg håper vi kommer i gang snart. Det vil være viktig for sykkelsporten. Jeg vet fortsatt ikke hvilke ritt jeg skal sykle. Hvis jeg får lov til å sykle Tour de France, er det godt mulig, sier 32-åringen.

Alexander Kristoff tror Tour de France kan la seg gjennomføre i august, men mener det er fare for smitte blant rytterne i sykkelfeltet. Foto: NICOLAS MAETERLINCK / AFP / BELGA /AFP

– Lett å bli smittet

Etappene i Tour de France preges av store mengder publikum, som også har for vane å være i kontakt med rytterne under enkelte løyper.

– Det vil sikkert bli gjort noen tiltak med å stenge publikum unna rytterne. Så er det jo lett å bli smittet av flere andre ryttere i et sykkelfelt. Rytterne sykler tett langt innenfor en meter, og man deler ofte på drikkeflasker og tar på samme ting. Da kan det oppstå dråpesmitte, sier Kristoff.

Selv om Kristoff understreker at han ikke er en ekspert på smitte, ser han ikke bort fra at selve etappene kan gjennomføres.

– Men så er det likevel smittefare blant publikum. August vil kanskje være litt tidlig, men det gjenstår å se hvordan situasjonen utvikler seg, sier Kristoff, som står med tre etappeseiere i Tour de France.

Usikkerhet rundt Bernal

Den franske rytteren Julian Alaphilippe ble ifølge Cyclingnews svært glad for å høre om utsettelsen av Tour de France.

– Det er supert. Jeg er glad ettersom jeg hadde startet å miste håpet. Jeg tror det vil bringe mye glede til det franske folket, sa rytteren, som endte på femteplass i sammendraget i fjor.

Julian Alaphilippe imponerte stort under fjorårets Tour de France. Den franske syklisten tror nasjonen vil få stor glede om sykkelrittet lar seg gjennomføre i august. Foto: CHRISTIAN HARTMANN / X90079

Tross at dette kan være en gledelig nyhet for Alaphilippe, er det usikkert om regjerende mester Egan Bernal vil kunne delta. Den colombianske syklisten befinner seg for tiden i hjemlandet, som har portforbud på grunn av viruset.

– Jeg har ikke glemt at den regjerende mesteren er i Colombia. Men Europa er hjertet av sykkelsporten og de fleste rytterne bor i Europa, sa Tour de France-direktør Christian Prudhomme, ifølge The Guardian.

Etter fjorårets Tour de France kunne Egan Bernal stolt vise frem den gule trøyen i Colombia, som et symbol på at han vant det franske sykkelrittet. Foto: Luisa Gonzalez / X06728

De to øvrige Grand Tourene vil etter planen gjennomføres etter VM, som vil gå mellom 20. og 27. september. Giro d’Italia starter etter VM, mens Vuelta a España starter når det italienske rittet er avsluttet.