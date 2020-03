Norske boksehåp må trosse korona-frykt for OL-plass: – Surrealistisk

Madeleine Angelsen (21) og Mindaugas Gedminas (23) dro til London for å bokse om en OL-plass. Det til tross for at norske myndigheter advarer sterkt mot nærkontakt med andre.

Madeleine Angelsen og Mindaugas Gedminas er blant Norges største boksetalenter. Begge drømmer om å kvalifisere seg til OL. Foto: Privat

– Det er utrolig surrealistisk, sier Madelaine Angelsen.

21-åringen fra Vestby er et av Norges største boksetalenter. Denne helgen har hun konkurrert i London i håp om å kvalifisere seg til OL. Etter et helhjertet forsøk, måtte hun søndag gi tapt for polske Karolina Koszewska i den første kvalifiseringsrunden.

Forrige onsdag, dagen før store tiltak ble iverksatt i Norge som følge av spredningen av koronaviruset, reiste hun og laget. Det at bokseren har vært nødt til å konkurrere i England, til tross for at norske myndigheter fraråder nærkontakt med andre mennesker og utenlandsreiser, har vært en skremmende opplevelse.

– Det gjøres så lite tiltak i England. Folk er på kjøpesentre, matmarkeder er åpne, folk går på skole og livet går sine vante gang. Det er en utrolig rar situasjon å være i når man ser hva som skjer i Norge, forteller hun.

Angelsen har stått overfor et utrolig vanskelig valg. Hele livet har hun trent for en mulighet til å komme til OL. På én måte ser hun at det ikke er bra å konkurrere, men toppidrettsutøveren i henne kunne ikke la muligheten gå fra henne.

– Personlig synes jeg det er tvilsomt at arrangørene tar så få forholdsregler i forbindelse med et så stort arrangement. Smitterisikoen er høy, det er kontaktsport vi driver med. Du har ikke mulighet til å komme deg unna i en boksekamp, poengterer Angelsen.

Madeleine Angelsen konkurrer i 69-kilosklassen. Foto: Privat

– Hva er holdningen der borte?

Mindaugas Gedminas (23) fra Kristiansand deltar også i kvalifiseringen. Han gikk kamp mandag ettermiddag mot ungarske Imre Balazs Bacskai. Nordmannen vant kampen og kvalifiserte seg til kvartfinalen. Dermed blir han nødt til å oppholde seg i England de kommende dagene også.

– Jeg tenker det er ganske vanskelig akkurat nå. Plutselig kan de avslutte hele kvalifiseringen. Jeg må bare holde fokus. Dette er den viktigste perioden i karrieren min. Denne sjansen kommer ikke ofte, sier Gedminas.

Sportssjefen i Norges Bokseforbund reagerer på at arrangementet går som planlagt. Han skjønner ikke hvorfor toppfotballen stoppes i England, men ikke boksesporten.

– Jeg lurer på hva som er holdningen der borte? spør Per Arne Skau.

– Jeg lurer på hvorfor de ikke avlyser. Vi håper selvfølgelig våre norske utøvere kvalifiserer seg, men samtidig burde man kanskje vurdert å sende dem hjem. Det skjer ting over alt i verden nå, forteller han.

Nåløyet til OL i boksing er ekstremt trangt, og forrige gang en nordmann kvalifiserte seg var Jørn Johnson. Han ble slått ut i andre runde i Atlanta-OL i 1996 – for hele 24 år siden.

Madeleine Angelsen (21) beskriver opplevelsen i England som «surrealistisk». Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Ikke vurdert å sende utøverne hjem

Selv om det er en OL-kvalifisering, er det ikke Den internasjonale olympiske komité (IOC) sitt ansvar å vurdere utsettelser. Hva som gjøres med arrangementer i England, ligger i Det engelske bokseforbundet og myndighetenes hender.

Forbundet skriver på sine nettsider at de forholder seg til myndighetenes oppfordringer, som foreløpig ikke har lagt ned et krav om å utsette slike arrangementer. De har oppfordret til å holde en høy hygienestandard og at man vasker hendene sine ofte. Etter to dager der publikum var velkomne, ble dørene stengt mandag for andre enn utøvere og støtteapparat.

– Vi har forholdt oss til reglene til arrangørene, som står for kvalifiseringen. Vi forutsetter at de har gjort de nødvendige vurderingene ved risikoen det er å ha dette, sier Odd Haktor Slåke, president i Norges Bokseforbund.

– Har dere vurdert å sende utøverne hjem?

– Nei, det har vi ikke vurdert. Vi har forholdt oss til at arrangørene, med sitt medisinske apparat, har gjort de nødvendige vurderingene, sier Slåke.

Odd Haktor Slåke er president i Norges Bokseforbund. Foto: Vidar Ruud

– Verden er snudd på hodet

Angelsen er nå på vei hjem til Norge, der hun må i 14 dagers karantene i sin hybelleilighet på 16 kvadratmeter. Selv om hun ikke er bitter for tapet, klarer hun ikke å stoppe å tenke på de krevende dagene i England.

– Jeg får nesten ikke beskrevet hvordan det er å komme til sin viktigste turnering i hele karrieren, så er hele verden snudd på hodet. Det gir ikke de beste forutsetningene for å prestene, forteller Angelsen.

21-åringen har fortsatt en mulighet til å kvalifisere seg til OL – om lekene i det hele tatt kan arrangeres. Senere i år er det planlagt en verdenskvalifisering, der Angelsen kan få en mulighet.

– Det er et veldig vakuum akkurat nå. Vi vet så lite om hva som skjer neste time, neste uke og neste måned. Det skjer endringer hele tiden. Fokuset mitt har hele tiden vært kvalifiseringen i London, men vi får se hva som skjer videre, sier hun.

PS: Vi har sendt flere spørsmål til Det engelske bokseforbundet angående arrangementet, men har foreløpig ikke fått svar.