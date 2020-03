Arsenal imponerte ikke, men tok seg videre til kvartfinale

League One-laget Portsmouth ble enkel mat for Arsenal som vant 2–0 borte i 5. runde og tok seg til kvartfinalen i årets FA Cup.

Sokratis sendte Arsenal i ledelsen. Foto: PAUL CHILDS / Reuters / NTB scanpix

NTB

Portsmouth – Arsenal 0–2

Ingen har vunnet FA-cupen flere ganger enn Arsenal. Tilsammen er det blitt 13 titler i det som er Englands gjeveste cup.

1-0-scoringen til Arsenal kom langt på overtid i 1. omgang. Reiss Nelson slo et lavt bananinnlegg fra høyre, og Sokratis møtte den helt alene og bredsidet den inn med høyrebeinet bak Portsmouths keeper Alex Bass.

Sokratis spilte for anledningen høyreback. Pablo Mari og David Luiz utgjorde Arsenals midtstopperpar.

Seks minutter ut i 2. omgang ble det 2–0. Denne gangen var det spissen Edward Nketiah som kranglet inn scoringen.

Arsenal mønstret et ungt lag for anledningen, likevel ble det en lett seier mot Portsmouth uten at de på noe vis briljerte.

Portsmouth har ikke slått Arsenal siden i 1958. Da vant de 5–4. Siden er det blitt åtte uavgjort og 13 tap, før tap nummer 14 kom på Fratton Park mandag kveld.