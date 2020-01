Pinlig United-tap: Supporterne sang i protest

Hjemmefansen på Old Trafford viste tydelig misnøye mot eierne da Ole Gunnar Solskjærs United gikk på et stygt tap hjemme mot Burnley.

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United tapte 0–2 hjemme for Burnley onsdag kveld. Foto: Martin Rickett / PA

Manchester United – Burnley 0–2

Ole Gunnar Solskjærs Manchester United hadde en gyllen mulighet til å knappe innpå Chelsea på den viktige fjerdeplassen som gir Champions League-spill neste sesong.

Men Burnley ville det annerledes. Bortelaget vant 2–0 etter scoringer av Chris Wood og Jay Rodriguez. Dermed tok Burnley sin første borteseier mot United for siden 1962.

Det første målet kom etter en dødball, det andre var en perle av Rodriguez. United ville slå tilbake etter 0–2-tapet for erkerival Liverpool i helgen. Istedenfor ble det en gedigen nedtur. Solskjær ligger med tapet seks poeng bak Chelsea.

Protest fra hjemmepublikumet

Det førte til stor frustrasjon blant hjemmefansen på Old Trafford. I det 65. spilleminuttet reiste et samlet Old Trafford seg og sang: «We want our United back», før de fulgte opp med: «Stand up if you hate Glazers».

Dette var en protest mot Uniteds amerikanske eiere, Glazers-familien. Store deler av United-supporterne er som kjent misfornøyde med både eierne og administrerende direktør i klubben, Ed Woodward, etter de siste års skuffende resultater.

– Det er sjeldent jeg har hørt Old Trafford så høylytt som det er her nå, når de har ligget under 0–2, sa TV 2s kommentator Kasper Wikestad.

Flere engelske journalister rapporterte også om tilropene fra United-fansen. Blant annet Simon Peach (PA) og Samuel Luckhurst (Manchester Evening News):

Sjansesløseri

United fikk en positiv åpning på kampen, og skapte flere gode sjanser til å ta ledelsen mot Burnley.

Anthony Martial var sentral i det meste United foretok seg. Franskmannen fikk to enorme muligheter til å gi Solskjærs menn 1–0, men spissen klarte ikke å sette ballen i mål. Etter ett kvarter traff ikke Martial skikkelig på ballen etter et godt innlegg fra høyreback Aaron Wan-Bissaka.

Senere i omgangen var Martial frempå nok en gang. Etter en strålende pasning av Nemanja Matic ble Martial spilt alene med Burnley-keeper Nick Pope. Med Martial brukte altfor mange touch, noe som førte til at venstreback Charlie Taylor fikk taklet Martial i skuddforsøket.

Juan Mata og Daniel James misbrukte også store sjanser.

Anthony Martial misbrukte en stor mulighet alene med Pope. Franskmannen brukte for lang til på avslutningen, slik at Charlie Taylor (liggende) fikk satt inn taklingen. Foto: Martin Rickett / PA

Burnley sjokkerte

Men oppe i alt sjansesløseriet var det Burnley som skulle finne veien til nettmaskene først på Old Trafford.

På ekte Burnley-vis scoret bortelaget etter en frisparkvariant. Ashley Westwood banket ballen opp til Ben Mee, som stusset ballen inn i feltet. Der ventet målsniken Chris Wood, som sendte Burnley i ledelsen.

Da dommer Jonathan Moss blåste av for pause fem minutter senere, ble Solskjær og United-spillerne møtt av pipekonsert på Old Trafford.

Chris Wood sendte Burnley i ledelsen på Old Trafford. Foto: PHIL NOBLE / X01988

Like før timen var spilt gikk ting fra vondt til verre for United.

Burnley stjal ballen på Uniteds banehalvdel. Målscorer Wood spilte ballen til spissmakker Jay Rodriguez, som banket ballen rett opp i det nærmeste krysset. Dermed var United i skikkelig trøbbel på Old Trafford.

Men på tross av stor dominans av ballinnehav klarte aldri United å bryte ned Burnley-forsvaret.

Dermed endte kampen 2–0 til Burnley. Ole Gunnar Solskjær og Unted-spillerne ble møtt av pipekonsert også etter kampslutt fra enkelte på Old Trafford.

