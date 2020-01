Norge tok historisk medalje. Ekspertene slakter arrangøren: – Helt sjanseløst

Norge ristet av seg skuffelsen og tok tidenes første EM-medalje. Håvard Tvedten og Kristian Kjelling er svært kritiske til at kampen ble spilt allerede lørdag.

Norge jubler for EM-bronsen. Foto: Vidar Ruud, NTB Scanpix

Slovenia-Norge 20–28

STOCKHOLM: De norske spillerne jublet for bronsen og kastet seg om halsen på hverandre i glede. Med seieren over Slovenia er de allerede kvalifisert til neste års VM i Egypt.

De som kom for å se en gnistrende kamp, som den dramatiske semifinalen mot Kroatia fredag, ble imidlertid skuffet. Slik måtte det kanskje også bli. Norge hadde spilt 20 minutter med ekstraomganger under et døgn i forveien, mens slovenerne ikke var ferdige med sin semifinale før nærmere normal leggetid.

Torbjørn Bergerud spilte en fantastisk kamp i det norske målet. Foto: JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN

Til pause sto det 12–9 til Norge, etter en omgang hvor skuddbommene og de tekniske feilene florerte.

Arrangørene hadde flyttet bronsekampen fra søndag til lørdag. Det er en avgjørelse to norske eks-stjerner har lite forståelse for.

– For spillerne er det tragisk og det kommer til å bli ramaskrik. Opplegget med to kamper så tett er ødeleggende, sier Kristian Kjelling til Aftenposten. Han kommenterte kampen som ekspert for TV3.

Sander Sagosen var ikke på sitt vante nivå, men det var mer enn nok for norsk medalje. Foto: JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN

Han mener det fører til en voldsom belastning på spillerne. Det er Håvard Tvedten, også han tidligere landslagsspiller, enig i.

NRKs ekspertkommentator mener endringen bidrar til at spillerne ikke rekker å restituere seg.

– Det er helt sjanseløst av Det europeiske håndballforbundet (EHF) å legge opp til dette. Resultatet så vi i denne kampen, som var dårlig, sier han.

Duoen mener de nasjonale forbundene må gi en tydelig tilbakemelding. Begge tror det er kommersielle interesser som er årsaken.

EHF-styremedlem Ole Jørstad sier at det ikke vanskelig å være enig med Kjelling og Tvedten i at to så viktige kamper på under 24 timer, ikke er ideelt.

– Nå gleder vi oss over bronsemedaljen, så skal vi evaluere mesterskapet når det er avsluttet, skriver han i en SMS til Aftenposten.

Sander Sagosen var ikke fornøyd med å bli utvist i to minutter. Foto: JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN

Snart helt til topps?

En coverartist sto like ved banen og sang Håkan Hellstrøms Din tid kommer da det norske laget varmet opp. «Alle» trodde at deres tid var allerede nå. Planen var jo å vinne søndagens finale og sikre tidenes første, internasjonale gull. Slik gikk det ikke.

«Jag har letat, Sen jag var liten, Efter stigen, Till toppen av världen», sang Hellstrøm-kopien. Det ble ikke toppen av Europa heller, men med seieren sikret Christian Berges menn nok en medalje til samlingen. Fra før har de to VM-sølv.

Neste mulighet for å gå helt til topps er OL i Tokyo. Eneste hinder er det som ser ut som en overkommelig OL-kvalifisering i april.

Christian Berge jublet for Norges bronsemedalje. Foto: JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN

Mesterlige Bergerud

Det var ingen stor start på kampen. Da kvarteret var spilt, hadde Norge bare scoret på fem av 11 skudd. Heldigvis for dem hadde Torbjørn Bergerud kommet godt i gang i målet, han reddet seks av de 11 første skuddene.

Han var kampens store gigant. Til slutt stoppet han 15 av 32 skudd.

Slovenerne satte frimerke på Sander Sagosen, som fikk vanskelige arbeidsforhold. Norges stjerne rakk likevel å sette ny rekord for antall mål i ett og samme europamesterskap. Han stoppet til slutt på 65, men i den siste kampen bommet han på ikke mindre enn åtte skudd.

Denne gangen lyktes også det norske laget med å øke ledelsen fra start i den andre omgangen. Magnus Jøndal ble kampens toppscorer med syv mål.

De skulle helst spilt finalen, men når alt ble som det ble, jublet de norske spillerne for at de tross alt er en medalje rikere.

Erevik: – Aldri sett Norge så gode før

TV 3-ekspert Ole Erevik var mektig imponert av Norge da han ble bedt om å oppsummere håndballguttas EM-innsats.

– Jeg er vanvittig imponert, og har litt frysninger nå. Den prestasjonen spillerne, Berge og resten av støtteapparatet leverer i dag, og måten de reiser seg etter gårsdagen, klarer jeg ikke å sette ord på. Det er bare å ta av seg hatten, sier Erevik.

Den tidligere landslagskeeperen mener han aldri har sett Norge så gode før.

– Jeg har aldri sett Norge så gode som i dette mesterskapet. De er EMs klart beste lag, og da skjønner jeg at de er skuffet. Resultatmessig er dette godkjent, prestasjonsmessig er det helt fantastisk, mener han.

Publisert: Publisert 25. januar 2020 20:05 Oppdatert: 25. januar 2020 21:00

