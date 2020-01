Alpint direkte: Ingen norske på pallen i Kitzbühel-klassiker

Favoritten Beat Feuz moser på, foran fra start. Men taper i et glidparti. Nå går det fort i bratta, over tid grønne tider (altså foran alle så langt). Et halvt sekund nå. 67/100 raskere enn Bennett, tok så å si alt der det er som tøffest. Skal litt til å knekke sveitseren nå.