Til tross for at Aleksander Aamodt Kilde mente han gjorde alle feil i boken, så tok han likevel over ledelsen i verdenscupen.

Aleksander Aamodt Kilde på vei ned i folkehavet i Kitzbühel. Det ble for mange feil, men han leder likevel verdenscupen sammenlagt etter lørdagens niendeplass. Foto: Alessandro Trovati, AP/NTB scanpix

KITZBÜHEL: Det var en litt oppgitt stemning i den norske fartsleiren etter at de ikke innfridde forventningene de selv hadde skapt med dobbeltseier i super-G dagen i forveien. Den store Kitzbühel-dagen ble en skuffelse.

– Jeg dummet meg ut akkurat der jeg ikke skulle dumme meg ut. Det kunne vært verre, men det er slik det har vært hele sesongen. Jeg har gjort feil i noen deler av løypa og kjørt veldig godt i andre deler av løypa, sa Aleksander Aamodt Kilde.

Tok over ledelsen

Selv om han følte at han dummet seg ut, så forlot han legendariske Hahnenkamm denne ettermiddagen som leder av verdenscupen. Niendeplassen lørdag og annenplassen i super-G fredag sendte han foran Henrik Kristoffersen i sammendraget.

Det er en ledelse han regner med at han taper i løpet av ett døgn eller tre. Slalåmguttene, med Kristoffersen som favoritt, skal kjøre søndag i Kitzbühel og tirsdag i Schladming. Da er nok Kildes forsprang på åtte poeng spist opp av 25-åringen fra Rælingen.

– Jeg dummet meg ut, der jeg ikke skulle dumme meg ut, sa Kilde etter sitt løp. Foto: LEONHARD FOEGER, Ruters/NTB scanpix

Mistet fart på flaten

Best av de norske ble nok en gang Kjetil Jansrud. Men det var ikke en sjetteplass han hadde sett for seg etter suksessen og seier på fredag. Han ledet veldig lenge.

– Det er enkelt å analysere dette for meg. Ut av Alte Schneisse ut på flatene får jeg et slag på skien. Jeg mister hele momentum inn i mellompartiet som er ganske flatt. I tillegg ble jeg litt sen og forsiktig i noen deler av løypen.

Mørket

Jansrud mener også at lysforholdene ikke var helt gunstig for ham.

– Jeg kan bli litt passiv når det blir mørke forhold. Det var OK lysforhold på toppen, men så kom mørket. Det var litt utur å kjøre under slike forhold. Men uansett så er en første og en sjetteplass i Kitzbühel noe jeg er veldig, veldig fornøyd med, sa Jansrud.

Men en vinnerskalle er likevel ikke fornøyd med sjetteplasser.

– Jeg hadde jo veldig, veldig lyst til å vinne dobbelt her. Derfor er jeg på en måte litt småskuffet, selv om jeg kanskje egentlig ikke har noen grunn til det.

Det ble en fantastisk dag for Østerrike. Matthias Mayer vant foran lagkamerat Vincent Kriechmayr, som delte annenplassen med Beat Feuz (Sveits).

Publisert: Publisert 25. januar 2020 15:01

