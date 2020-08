Lasse Nilsen har signert en ny kontrakt med Tromsø

25-åringen forplikter seg til «gutan» ut 2024-sesongen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Lasse Nilsen har fornyet med Tromsø. Her jubler bleiksværingen etter scoringen mot Raufoss. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Lasse Nilsen (25) har skrevet under på en ny kontrakt med Tromsø. Det skriver klubben på egne hjemmesider søndag formiddag.

Avtalen strekker seg ut 2024.

– Det føles veldig godt og jeg gleder meg til å være her i årene framover. Vi har startet på en reise nå som ser spennende ut og som jeg ønsker å være med på videre, sier Nilsen til til.no.

Fornøyd Helstrup

Trener Gaute Helstrup er svært fornøyd med den nye avtalen til bleiksværingen.

– Vi er veldig glade for at Lasse blir med videre. Han har vært tidvis meget god i Eliteserien og har vist et høyt maksnivå, sier Helstrup.

Den forrige kontrakten gikk ut ved nyttår.

Gaute Helstrup mener Lasse Nilsen fortsatt har rom for forbedring. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

– Kan utvikle toppnivået sitt

Nilsen kom til Tromsø i 2011 da han begynte på videregående skole. Tre år senere fikk han debuten for seniorlaget.

Siden den gang har han fått 126 kamper i alle turneringer for «gutan». Helstrup mener man ikke har sett det beste av Nilsen.

– Lasse er en spiller med fart, kraft og et godt utviklingsfokus i hverdagen, det er noe vi liker hos oss. Vi tror han kan utvikle toppnivået sitt og bli ennå mer stabil. Han har de beste årene foran seg og vi er meget glade for at han ønsker å ta de årene med oss, sier han.