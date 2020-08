Hagen bytter klubb: Blir lagkamerat med Froome

Den norske proffsyklisten Carl Fredrik Hagen (28) blir lagkamerat med Chris Froome i Israel Start-Up Nation (ISN).

Carl Fredrik Hagen skal sykle for Israel Start-Up Nation fra neste sesong. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

NTB

Det opplyser det israelske verdenstourlaget på sitt nettsted.

Hagen sykler nå for Lotto Soudal, der han fikk sitt internasjonale gjennombrudd i fjor med 8.-plass sammenlagt i Vuelta a España.

Fra 2021-sesongen blir han lagkamerat med blant andre stjernerytteren Chris Froome.

– Jeg er veldig fornøyd med å få en talentfull rytter som Carl Fredrik Hagen inn i laget vårt. 8.-plassen hans fra Vueltaen i fjor gir en indikasjon på potensialet hans, både for egne sjanser og som støtterytter for Chris Froome i Grand Tour-rittene, sier lageier Sylvan Adams.

TV 2 erfarte i helgen at ISN ble neste stopp for Hagen. Da skrev kanalen at en viktig årsak til lagvalget er at han får beholde sin trener Erik Alexander Nordby.

– Jeg ser fram til å utvikle meg videre i et lag med ambisjoner om å være en utfordrer i de største rittene, og til å jobbe sammen med noen av verdens beste ryttere, sier Hagen til ISNs nettsted.

Nordmannen sesongdebuterer med Lotto Soudal i etapperittet Tour de l'Ain i Frankrike. Rittet starter fredag og avsluttes søndag. Senere i sesongen skal ha blant annet sykle VM og Giro d'Italia.