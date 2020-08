«Nå bør han kjenne på presset»

OM FOTBALL: Pep Guardiola var «kongen av Champions League». Men det er ni år siden han vant turneringen. Her er Aftenpostens vurdering av sluttspillet.

Manchester City-manager Pep Guardiola jakter en ny Champions League-tittel Foto: SHAUN BOTTERILL, REUTERS

Under svært spesielle omstendigheter skal utgave nummer 65 av den gjeveste av Europa-cupene avgjøres de neste dagene.

På to arenaer i Lisboa spilles kvartfinaler, semifinaler og finale i Champions League.

Men alt er annerledes enn de 64 tidligere gangene turneringen er blitt arrangert.

Tomme tribuner. Færre dagers hvile. Ingen dobbeltkamper.

Det blir mer som et EM-sluttspill for klubblag med enkeltkamper fra kvartfinale til finale i løpet av halvannen uke.

Det taktiske aspektet ved returoppgjør og bortemålsregel forsvinner. Noen lag er mer avhengige av hjemmebanefordel enn andre. Vi så jo hva Anfield gjorde med Liverpool-spillerne i den spinnville opphentingen mot Barcelona i fjorårets Champions League-semifinale.

Fakta Sluttspillet i Champions League de neste dagene Slik avgjøres Champions League (alle kamper spilles i Lisboa): Kvartfinaler: Onsdag 12/8 kl. 21.00: Atalanta-Paris St. Germain Torsdag 13/ 8 kl. 21.00: RB Leipzig-Atletico Madrid Fredag 14/8 kl. 21.00: Barcelona-Bayern München Lørdag 15/8 kl. 21.00: Manchester City-Lyon Semifinaler: Tirsdag 18/8 kl. 21.00: Vinner Atalanta-PSG mot vinner RB Leipzig-Atletico Madrid Onsdag 19/8 kl. 21.00: Vinner Barcelona-Bayern München mot vinner Manchester City-Lyon Finale: Søndag 23. august kl. 21.00 Les mer ↓

Ikke lenger Guardiolas turnering

Men én ting er som det pleier å være når utslagsrundene i Champions League starter: Oppmerksomheten rundt Pep Guardiola.

Mye har handlet om spanjolen i denne turneringen de siste 12 årene.

Han ledet den fantastiske Barcelona-utgaven med Messi, Xavi og Iniesta til to triumfer, i 2009 og 2011.

Guardiola ble hyllet som «kongen av Champions League». Det ble sagt at det var hans turnering.

Og det var det også.

Men det begynner å bli en stund siden. Guardiola har ikke vunnet turneringen siden 2011. «Verdens beste trener» har ikke vunnet Champions League uten Messi på laget.

Han ble hentet til Bayern München for å vinne verdens beste og viktigste klubbturnering, men drømmen ble knust i semifinalen tre år på rad.

Han ble hentet til Manchester City for fire år siden for å vinne i Europa. De lyseblå hadde vunnet rubbel og bit hjemme i England, men aldri nådd helt frem i Champions League. Trenergeniet fra Spania skulle fikse det. Var det en som kunne turneringen, så var det jo ham.

Men det har stoppet brått i kvartfinalene.

Derfor kjenner nok Pep Guardiola ekstra på presset de nærmeste dagene.

Lett blir det uansett ikke. Gigantene Barcelona, Bayern München og Manchester City har havnet på samme side av tablået på veien mot finalen.

Den andre siden av tablået, med blant andre Atalanta og RB Leipzig, ser på papiret vesentlig enklere ut.

Slik spilles de fire kvartfinalene, og slik vurderer Aftenposten lagenes vinnersjanser:

Neymar, Kylian Mbappé og de andre PSG-stjernene jublet for seier i den franske ligacupen. Men ellers er det blitt lite kampaktivitet for det franske laget. Foto: François Mori / AP

ATALANTA-PARIS ST. GERMAIN: 40–60

På 64 forsøk har det skjedd kun én gang at et fransk lag har vunnet turneringen: Marseille vant Champions League i 1993, samme år de mistet ligatittelen på grunn av kampfiksing.

Det er nesten ti år siden Paris Saint-Germain fikk sine omstridte og pengesterke eiere fra Qatar. Mål: Vinne Champions League, nesten for enhver pris. Og de har mislykkes hver gang.

Nå har de i hvert fall fått en lettere vei til finalen enn andre favoritter som Bayern München og Manchester City.

Italienske Atalanta er ingen walkover, de er offensive og bøttet inn kruttsterke 98 mål i Serie A sist sesong.

Men Atalanta mangler Josip Iličić som scoret fire da Atalanta slo ut Valencia i mars. Sloveneren var så preget av pandemiens død og fordervelse i Bergamo, byen Atalanta hører til i, at han tok pause fra fotballen.

PSG har spilt to cupkamper siden 11. mars, og er kamprustne. Kylian Mbappé har slitt med ankelskade og er usikker.

Men det bør være nok kvalitet i dette PSG-laget til å slå ut Atalanta.

Atletico Madrid-trener Diego Simeone ut manøvrerte Jürgen Klopps Liverpool-lag i forrige runde. Foto: Peter Byrne / PA

RB LEIPZIG-ATLETICO MADRID: 30–70

Atletico-trener Diego Simeone har elsket dobbeltoppgjørene i utslagsrundene. Her har han kunnet spille på sin ekstreme kynisme, sikret det ene bortemålet før kampen låses igjen, kjempet ut motstanderne både fysisk og psykisk.

I forrige runde utmanøvrerte han Jürgen Klopps Liverpool-lag, som da var favoritter i turneringen, på Anfield.

Det blir litt annerledes nå med enkeltkamper. Men Simeones Madrid-lag er likevel noe av det verste du kan møte. Han har ledet laget til finalen to ganger, og tapt dem begge, men med Atletico på riktig side av tablået øyner treneren en gyllen mulighet.

Atletico har vært i god form etter gjenåpningen, med null tap på de elleve kampene som er spilt siden 14. juni.

Betyr dette at RB Leipzig er helt sjanseløse? Selvfølgelig ikke. I en enkeltkamp på 90 minutter kan alt skje. Sjansene ville vært betraktelig bedre med Timo Werner på laget. Men spissen som scoret 34 og noterte 13 målgivende forrige sesong, flyttet til Chelsea og London i sommer.

Lionel Messi viste igjen frem tryllekunster da han sendte Barcelona videre til Champions League-kvartfinale i helgen. Foto: Joan Monfort, AP

BARCELONA-BAYERN MÜNCHEN: 45–55

Ai, ai, ai! Dette kunne vært en drømmefinale. To giganter med enorme profiler på sine lag. Lionel Messi viste igjen magi da Barcelona avanserte til kvartfinalen, mens Champions League-toppscorer Robert Lewandowski scoret to og noterte to målgivende lørdag mot Chelsea.

Alle fotballag med Messi på banen, vil ha en mulighet i enhver kamp som spilles. Fordi han fortsatt, i en alder av 33 år, er i stand til å gjøre de mest utrolige ting.

Men det har knirket stadig oftere for Barcelona, de har trøblet både på og utenfor banen. Denne utgaven er ikke like sterk som vi er vant til.

Bayern München virker bunnsolide i alt de gjør. De så veldig skarpe ut mot Chelsea sist lørdag, de tidvis lekte med London-laget.

Lewandowski viste nok en gang at han har vært den beste spilleren i Europa de siste tolv månedene.

Etter at Hansi Flick tok over for Niko Kovac i november, har Bayern München fremstått som det beste laget i Europa.

Bayern er favoritter og laget å slå i turneringen.

Robert Lewandowski har vært den beste spissen i Europa det siste året. Foto: MICHAEL DALDER, REUTERS

MANCHESTER CITY-LYON: 70–30

Lyon tapte borte mot Juventus sist helg, men avanserte likevel til kvartfinale på grunn av den sterke 1–0-seieren før turneringen ble avbrutt i mars.

Det minnet om en arbeidsulykke, for Lyon er strengt tatt ikke bedre enn Juventus.

Men kan de slå ut enda en gigant? Neppe. Så mye kvalitet er det ikke i dette kamprustne Lyon-laget som lå på syvendeplass i Ligue 1 da den franske serien ble avsluttet i mars.

Pep Guardiola og Manchester City har all verden å spille for. De har vist form i sommer, det er ikke lenge siden sesongen ble avsluttet, og det er kanskje det laget i Europa med det høyeste maks-nivået.

Men kanskje viktigst: Sulten etter å vinne i Europa er enorm i hele klubben. Det er Champions League som gjenstår før Pep Guardiolas oppdrag i den lyseblå delen av Manchester er utført.

Og nettopp sult trumfer det meste i fotball.

