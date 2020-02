Nå er Liverpool én seier unna Premier League-rekord

Liverpool hadde ingen god dag mot Norwich, men en flott matchvinnerscoring av Sadio Mané sørget for 1-0-seier i Premier League lørdag.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Sadio Mané feirer vinnermålet mot Norwich som gjør at Liverpool er en seier unna Manchester Citys rekord på 18 kamper på rad med seier. Foto: Frank Augstein / AP / NTB scanpix

NTB

Etter 14 dager uten kamp ble det en slapp åpning på oppgjøret på Carrow Road for Liverpool, men Sadio Mané kom inn og avgjorde nok en gang for et Liverpool på rekordjakt.

Senegaleseren gjorde nesten alt på egen hånd etter 78 minutter og sikret lagets åttende borteseier på rad i ligaen.

Målet til Mané betyr at Liverpool vant sin 17. kamp på rad og kan tangere rekorden til Manchester City på 18 strake kamper med seier.

Laget er også på god vei mot å slå Manchester Citys rekord på 100 poeng. Etter 26 kamper har Liverpool 76 poeng, med 36 poeng igjen å spille om.

Treg start

Det skulle likevel ikke bli enkelt mot nedrykkskandidat Norwich, og i løpet av den første halvtimen var det knapt en sjanse til noen av lagene. Kampens første store mulighet kom etter 36 minutter, og den var det hjemmelaget Norwich som sto for.

Lukas Rupp timet løpet sitt perfekt og ble spilt ganske alene gjennom med Liverpools keeper Alisson. I stedet for å skyte valgte tyskeren å slippe ballen videre til Teemu Pukki, men Alisson leste hva som skjedde. Han slengte seg ned og fikk avverget.

Annet enn et langskudd fra Trent-Alexander Arnold skapte Liverpool svært lite før pause, og sjansene uteble også snaut kvarteret inn i 2. omgang, men da satte Liverpool inn sluttspurten.

Etter 59 minutters spill kom Liverpool til sin første store sjanse.

Mohamed Salah plukket ned en høy ball inne i feltet, vendte på en femøring og skjøt med høyrebeinet fra drøyt elleve meter. Tim Krul måtte gi retur, men der klarte Naby Keita heller ikke å overliste den nederlandske keeperen.

Mané avgjorde

Like etter valgte Jürgen Klopp å sette inn Sadio Mané, som var tilbake fra skade, og det skulle vise seg å bli avgjørende, men ikke før Alexander Tettey nesten ga Norwich ledelsen.

73 minutter ut i kampen fikk nordmannen ballen på hjørnet av sekstenmeteren og tok Alisson på senga med et frekt skudd. Den brasilianske målvakten slapp med skrekken, for ballen gikk i stolpen og ut. Like etter kunne Liverpool heller juble for mål.

For fem minutter senere viste Mané klasse da han lekkert tok ned et langt oppspill og dunket ballen i hjørnet bak Krul. Målet ble sjekket av VAR, men den lille dytten fra Mané før nedtaket var ikke nok til å ta fra ham vinnermålet.

Liverpool kan tangere Citys seiersrekord om de slår West Ham 24. februar. Før det skal de møte Atlético Madrid i mesterligaen på tirsdag.