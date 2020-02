Kristoff kræsjet med liten jente etter målgang i Algarve

Alexander Kristoff var uheldig og kræsjet med en jente etter å ha passert målstreken i sykkelrittet Algarve Rundt. Både Kristoff og jenta ble skadet i uhellet.

Alexander Kristoff kræsjet med en tilskuer etter et løp i Algarve. Foto: Heiko Junge

Uhellet skjedde etter målgang i Tavira i etapperittet Algarve Rundt. På vei ned fra fjelletappen sammen med resten av feltet kræsjet Kristoff inn i jenta som kom løpende inn i veibanen foran ham.

– Jeg prøver jo å svinge unna, men klarer det ikke, så han deiser i bakken. Jeg tror jeg treffer ham med styret og låret, og han blødde mye fra ansiktet, men heldigvis gikk han av egen maskin. Det sto også en ambulanse like ved, sier Kristoff til Aftenposten på telefon fra Portugal.

Rettelse: Det ble først opplyst at det var en gutt Kristoff kræsjet med. Nye opplysninger forteller at det var en jente.

Har bedt om oppdatering

Kristoff, som har to barn og venter tvillinger med kona i løpet av 2020, sier at han ikke har fått snakket med jenta, og at han har kontaktet rittlegen i håp om å få mer informasjon.

– For min egen del så har jeg en del skrubbsår og en skikkelig lårhøne, så jeg har satt på kompresjon. Det satser jeg på at det skal gå greit. Jeg er jo mest opptatt av hvordan det går med hun, sier Kristoff.

Algarve Rundt avsluttes med en tempoetappe i morgen. Selv om han har smerter i låret, tror Kristoff at det skal gå greit å fullføre.

– Det er bare tjue kilometer, og det er nok også bra for låret at jeg tar en økt, sier han.

Kristoff forteller i en tekstmelding at sportsdirektøren hans sier at jenta slapp unna med en ødelagt tann og skrubbsår.

– Formen er grei

Colombianske Miguel Ángel López Moreno vant lørdagens etappe i Portugal foran den irske veteranen Daniel Martin.

Kristoff endte som nummer 48.

– Formen er grei. Jeg prøvde å ta i litt. Det ble en god treningsøkt, og jeg håper låret leges i løpet av et par uker, sier Kristoff.

Uno-X-rytterne Andreas Leknessund og Torjus Sleen syklet inn til henholdsvis en sterk 18.- og 28.-plass.

Publisert: Publisert: 22. februar 2020 20:55 Oppdatert: 22. februar 2020 22:20