«Klaustrofobisk» virushverdag for spillerne i Kina: Innelåses i nesten tre måneder

Ole Kristian Selnæs lever i et tøft pandemi-regime i kinesisk fotball. Situasjonen begynner å gå spillere på nervene. – Utenkelig i Europa, sier Rafael Benitez.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Ole Kristian Selnæs lever tilnærmet innesperret i tre måneder for å få fullført sesongen i kinesisk fotball. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Selnæs og lagkameratene i Shenzen har vunnet to av seks kamper hittil i A-gruppen i den kinesiske ligaen. Landets fotballmyndigheter har tatt på stålhansker for å få gjennomført sesongen. Den ble stoppet i fem måneder på grunn av virusutbruddet.

De 16 lagene i superligaen er i øyeblikket fordelt i to byer , Suzhou og Dalian. Der bor spillere og ledere fra hver klubb i helt avstengte etasjer på luksushoteller. Dette vil spillerne måtte gjøre i nesten tre måneder. Lagene ble «lukket inn» i midten av juli, og slippes ikke ut før i slutten av september. Det er strengt forbudt å motta besøk eller møte familie og venner.

– Hodet mitt går i stå når jeg tenker på å være innestengt i ytterligere halvannen måned. Det er som å være i en klaustrofobisk boble. Jeg prøver derfor å ikke tenke så mye på det, sier en spiller til nettstedet Soccer News.

Rafael Benitez er nå manager i Kina. Foto: PETER NICHOLLS / NTB Scanpix

Han ønsker å være anonym.

– Noen spillere er inne i en kritisk periode mentalt, la han til.

Bortsett fra kamper (to per uke) i opp til 35 graders varme og trening, må troppene holde seg innendørs. En gang i uka testes de for covid-19-sykdom.

– Denne løsningen, med spillere ledere og hotellansatte tilnærmet innelåst, ville vært helt utenkelig i Europa, skriver Dalian Pro-trener Rafael Benitez i sin blogg.

Han kan ikke trøste seg med sportslig suksess heller. Laget hans har bare to poeng på de seks første kampene.