Korona-trøbbel for Rosenborg og Adegbenro

Spilleren må i karantene etter Tyrkia-besøk.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Samuel Adegbenro må i karantene etter Tyrkia-besøket. Foto: Richard Sagen

Rosenborgs Samuel Adegbenro må i ti dagers karantene etter turen til Tyrkia. Han mister dermed kommende seriekamp mot Stabæk, skriver VG.

Ifølge avisen trodde Rosenborg at han var spilleklar så fort han hadde avlagt negative koronaprøver, men dette stemmer ikke. Mange europeiske land er såkalt røde, det vil si at folk som kommer fra disse landene til Norge må ti dager i karantene. Men det er unntak for jobbreiser innenfor EØS- og Schengen-samarbeidet. Tyrkia er ikke en del av dette samarbeidet.

Les også Helomvending for Adegbenro: Blir værende i RBK

– Definisjonen av jobbreise gjelder kun innenfor Schengen, og vi har kun fått unntak for innreise for landslagsspillere til Østerrike-kampen, sier NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn ifølge VG.

Overgangen til tyrkisk fotball ble ikke noe av for Rosenborgs Samuel Adegbenro.

Rosenborg opplyser på sine nettsider at den ikke navngitte tyrkiske klubben og Rosenborg var enige om en overgang for Samuel Adegbenro og at venstrevingen tirsdag reiste sørover for å fullføre sin personlige avtale. Onsdag ble forhandlingene brutt, og nigerianeren vender tilbake til Trondheim. Ifølge tyrkiske medier var det den nyopprykkede klubben Hatayspor som ønsket seg Adegbenro.