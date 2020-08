«Champions League-finalen: Qatar mot Qatar»

Uansett hvem som vinner søndagens Champions League-finale, så står en liten oljestat i Midtøsten igjen som vinner.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Neymar og Kylian Mbappé er de to største stjernene på Paris Saint-Germain. Foto: David Ramos, Reuters

«Gratulerer til begge lag med å ha kommet til finalen. Vi kaller den #Qlassico».

Med emneknaggen i twittermeldingen oppsummerte det statseide flyselskapet fra Qatar hvorfor mange fotballfans mener det hviler en mørk skygge over årets Champions League-finale.

«Verden står søndag stille når våre partnere PSG og Bayern München kjemper om fotballens gjeveste pris», slo flyselskapet fast.

På mange måter har de rett. Fotballverden vil rette øynene mot det som skjer på Estadio da Luz i Lisboa. Den viktigste kampen i 2020 spillets på Lysets stadion.

På papiret er det München mot Paris.

Men eierstrukturen bak duellantene gjør at dette også er München mot Qatar. Kritikerne kaller kampen et nytt bunnpunkt i den moderne fotballens utvikling.

Strekker du strikken litt lenger, kan du argumentere for at årets Champions League-finale er Qatar mot Qatar.

Derav emneknaggen #Qlassico, som spiller på El Classico, navnet på de årlige gigantoppgjørene mellom rivalene Barcelona og Real Madrid.

Emiren av Qatar, Sjeik Tamim bin Hamad Al Thani, er glad i fotball. Her deler han ut pokalen til Bahrain etter Gulf Cup i fjor. Foto: Ibraheem al Omari, Reuters

En omstridt hersker

Koblingen mellom golfstaten og Paris Saint-Germain er enkel. I 2011 kjøpte nasjonen Qatar det franske storlaget gjennom Qatar Sports Investment.

En av hovedarkitektene bak opprettelsen av selskapet, var mannen som i dag er landets Emir og øverste leder, Sjeik Tamim bin Hamad Al Thani.

Siden har de kjøpt spillere for over 10 milliarder oljekroner. Det store målet har vært å vinne nettopp Champions League.

Fakta Lagenes vei til finalen Paris Saint-Germain Gruppespill: Real Madrid (h) 3–0, Galatasaray (b) 1–0, Club Brugge (b) 5–0, Club Brugge (h) 1–0, Real Madrid (b) 2–2, Galatasaray (h) 5–0 Åttendedelsfinale: Dortmund (b) 1–2, Dortmund (h) 2–0 Kvartfinale: Atalanta 2–1 Semifinale: RB Leipzig 3–0 Bayern München Gruppespill: Røde Stjerne (h) 3–0, Tottenham (b) 7–2, Olympiakos (b) 3–2, Olympiakos (h) 2–0, Røde Stjerne (b) 6–0, Tottenham (h) 3–1 Åttendedelsfinale: Chelsea (b) 3–0, Chelsea (h) 4–1 Kvartfinale: Barcelona 8–2 Semifinale: Lyon 3–0 Les mer

Koblingen mellom Qatar og Bayern München er ikke like direkte, men Qatar Airways er en av klubbens største sponsorer.

I Tyskland er reglene sånn at fansen skal eie minst 50,1 prosent av en klubb. Det skal sikre at supporternes stemme blir hørt og at klubben beholder sin lokale forankring.

En del av de markante ultrasgruppene blant fansen liker svært dårlig at flyselskapet fra Midtøsten har fått lov til å promotere logoen på Bayern-draktens skulder.

Gjennom snart ti år har supportere protestert mot klubbens bånd til Qatar. Hvert år siden 2011 har stjernespillerne dratt til landet på treningsleir. Den første turen skjedde en drøy måned etter at golfstaten på meget omstridt vis ble tildelt VM i 2022.

Avgjørelsen til Fifa ble møtt med sterk kritikk, og anklagene om korrupsjon og bestikkelser i forbindelse med tildelingen har siden vært mange.

Les også 'Allo 'allo, herr Flick har en mesterplan!

Qatar Airways reklamerer på den venstre overarmen til Bayern München-spillerne. Foto: Kai Pfaffenbach / Pool Reuters

Nå vil de ha OL

Til daglig leder Emir Tanim et land som til stadighet blir anklaget for omfattende brudd på menneskerettighetene. Demokrati er fraværende. Han arvet tronen fra sin far, som i sin tid tok den i et kupp.

Utnyttelsen av fremmedarbeidere og anklager om «moderne slaveri» i forbindelse av byggingen av infrastruktur og stadion i forbindelse med VM har opprørt fotballfans.

Qatar nøyere seg ikke med en fotballstorhet i Champions League og VM om to år. I juli ble det klart at de også vil arrangere OL i 2032.

Landets olympiske komité ledes av emirens bror, Sjeik Joaan bin Hamad bin Khalifa Al-Thani.

– Vi har en brann for å bruke sport til å fremme fred og kulturutveksling, sa han i den forbindelse.

Den brannen er det mange som ikke deler. Kritikerne mener at landet i stedet bruker idretten til å flytte fokus bort fra de kritikkverdige forholdene i landet.

Les også Fotballtoppen fra Qatar betalte millioner til Fifa. Da trakk de tilbake den alvorlige anklagen.

Nasser al-Khelaifi er styreformann i PSG. Her sitter han med hovedtrener Thomas Tuchel under en tennisturnering i Doha i fjor. Foto: Ibraheem al Omari, Reuters

Anklager om ulovlig pengebruk

Skulle Bayern München vinne den gjeveste europacupen for sjette gang, er det på ingen måte første gang at et lag med en flysponsor fra Midtøsten løfter pokalen.

Barcelona hadde Qatar Airways på brystet da de vant turneringen i 2015. De tre neste årene vant Real Madrid med Emirates på drakten.

Hvis PSG vinner, er det første gangen en klubb som er eid av et land vinner.

I 2014 ble klubben bøtelagt av Det europeiske fotballforbundet (Uefa) for brudd på de økonomiske spillereglene i Financial Fair Play.

I 2018 ville organisasjonen etterforske de økonomiske forholdene i klubben ytterligere. Saken ble til slutt henlagt av Uefas kontrollorgan for slike saker.

Da lederen i utvalget likevel ville ta opp saken, fikk klubben medhold i at Uefa hadde brukt lengre tid enn reglene tilsier på å sette i gang ny etterforskning.

Saken ble dermed henlagt, og eierne fra Qatar slapp ytterligere søkelys på hvordan de har foret klubben med penger. Kritikerne mener de slapp for billig unna.

Dem har det vært mange av siden de nye eierne tok over i 2011. De blir neppe stille, selv om qatarernes største fotballdrøm skulle gå i oppfyllelse søndag.

Og uansett hvem som Qlassico, så har noen i Qatar grunn til å juble.